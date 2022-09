Veranstaltungen: Tipps für Norderstedt und die Region

Kreis Segeberg. Lust, mal wieder auszugehen und was zu erleben? In Norderstedt, Bad Segeberg oder anderswo im Kreis Segeberg? Nach Hamburg auszuweichen, ist gar nicht notwendig. Denn auch nördlich der Stadtgrenze wird viel geboten. Und was genau für Veranstaltungen finden morgen, übermorgen oder in ein paar Wochen? Wir hätten da ein paar Tipps.

Veranstaltung in Bad Segeberg: Inga Rumpf liest und singt

Inga Rumpf liest aus ihrer Biografie in der Kalkberg Oase - und sie spielt viele ihrer Songs.

Foto: Jim Rakete

Inga Rumpf – die Grande Dame der deutschen Rock-, Soul- und Blues-Szene wird 75. Auf ihrer musikalischen Lesereise kommt sie dem Publikum in der Kalkberg Oase ganz nahe, denn den Titel ihrer Autobiografie „Darf ich was vorsingen?“ nimmt sie wörtlich. Sie wird vorlesen und etliche ihrer alten und neuen Songs spielen.

Inga Rumpf, Lesung mit Musik, Fr, 9.9., 20.00, Kalkberg Oase, Hamburger Str. 66, Eintritt frei, Spenden erwünscht

Norderstedt: Irischer Abend im Moorbek Rondeel

„Jack in the Green“ aus Hamburg.

Foto: Moorbek Rondeel

Gute Stimmung ist garantiert, wenn die Werbegemeinschaft Moorbek-Rondeel zum Irischen Abend mit „Jack in the Green“ aus Hamburg einlädt. Benannt nach einem irischen Waldgeist singt die Truppe Irish ballads, Sing alongs und Drinking songs. Also Traditional Irish Folk Rock kombiniert mit Anleihen aus anderen Musikrichtungen. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt das Restaurant „La Piazza“.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Irischer Abend, Sa, 10.9., 20.00, Moorbek Rondeel, Rathausallee 70, Eintritt frei.

Norderstedt: Fotoclub stellt im Stadtpark Norderstedt aus

Eine Aufnahme, die Fotograf Ulrich Rüss in Kapstadt gemacht hat.

Foto: Ulrich Rüss

Die Fotoausstellung „Faszination Farbe“ des Fotoclubs Norderstedt wird Open-Air auf der Seepromenade des Stadtpark eröffnet. Großformatige Fotos zeigen die Welt in alle ihren Farben, mal satt oder gedämpft, mit harmonischen oder mit spannenden Kontrasten, mit warmen oder kalten Farben.

Foto-Ausstellung Open-Air, Eröffnung Sa, 10.9., 18.00 Uhr, Promenade im Stadtpark Norderstedt, bis 9.10.

Bad Segeberg: Tea-Time-Konzert im Ratssaal

Die Pianistin Elisaveta Blumina spielt in Bad Segeberg.

Foto: Frances Marshall

Der Konzertring Bad Segeberg meldet sich mit einem Tea-Time-Konzert aus der Sommerpause zurück. Elisaveta Blumina (Klavier, Foto) spielt mit ihrem Sohn Emanuel Sint (Fagott) sowie einem Kollegen aus dem Philharmonischen Orchester Lübeck, Andreas Lipp (Klarinette). Werke von Robert Schumann, Frédéric Chopin, Mieszyslaw Weinberg, Michail Glinka, Fazil Say und Yuri Povolotsky stehen auf dem Programm.

Tea-Time-Konzert, Sa, 10.9., 17.00, Bürgersaal im Rathaus, Lübecker Straße 9, Eintritt 15 Euro

Götzberg: Der Scherenschleifer kommt zum Trödelhöker

Scherenschleifer Mario Adler (l.) und Holger Wacker vom Trödelhöker.

Foto: Trödelhöker Wacker

Scherenschleifer Mario Adler kommt zum Trödelhöker nach Götzberg. Scheren, Messer, Besteckmesser, Stecheisen, Meißel, Gartenwerkzeuge oder Messer für Rasenmäher werden geschärft – zu zivilen Preisen. Mit Wartezeiten muss gerechnet werden, die gut für einen Besuch beim Trödelhöker genutzt werden können.

Scherenschleifer beim Trödelhöker Wacker, Sa, 10.9., 11.00-16.00, Götzberger Straße 94

Großenaspe: Herbstzauber auf dem Gutshof Bissenbrook

Die Aussteller des Herbstzaubers lassen die Herzen von Deko-Fans höher schlagen.

Foto: Hof Bissenbrook

Der Hof Bissenbrook lädt wieder zu seinem Herbstzauber ein – der spätsommerlichen Landpartie für Genießer. Das Gartenfestival bietet Produkte für Haus und Garten, Dekoideen und eine große Pflanzenauswahl. Musiker und Gaukler sorgen für beste Unterhaltung. Dazu gibt’s kulinarische Köstlichkeiten, ein Kinderprogramm und floristische Vorführungen.

Herbstzauber Gut Bissenbrook, 10.+11.9., jeweils 10.00–18.00, Hof Bissenbrook, Bissenbrook 4, Eintritt 10 Euro, Kinder bis 16 Jahre frei

Kisdorf: Führung durch den Friedwald

Bei der Führung durch den Friedwald Kisdorf erklären Förster das Konzept des Bestattungswaldes.

Foto: FriedWald

Bei der Führung durch den Friedwald Kisdorf erklären Försterinnen und Förster das Konzept des Bestattungswalds und beantworten Fragen rund um die letzte Ruhe in der Natur. Wer bereits zu Lebzeiten vorsorgen möchte, findet bei der Führung vielleicht schon den Baum, der einmal Familie und Freunden als letzte Ruhestelle dienen kann. Die Führung dauert etwa eine Stunde.

Führung Friedwald, Sa, 10.9., 14.00, Treffpunkt Parkplatz Elmenhorstweg 2, Anmeldung unter www.friedwald.de/kisdorf oder 06155/84 81 00 erforderlich.

Ellerau: Freibad beendet Saison mit Party und der Band „Top Seven“

Schön war der Sommer - nun geht die Freibadsaison im Freibad Ellerau zu Ende.

Foto: VHS

Die Zeit des Planschens ist leider vorbei: Das Freibad Ellerau beendet seine Badesaison am 10. September. Zum Schluss wird noch mal gefeiert: Von 16 Uhr an wird die Band „Top Seven“ im Freibad spielen. Es gibt Hits für jede Altersgruppe bis in den Abend hinein.

Freibad Ellerau Abschlussparty, Sa, 10.9., 16.00, Straße Am Freibad, Eintritt frei.

Henstedt-Ulzburg: Klassische Gitarre in der Kreuzkirche

Gitarrist Klaus Wladar spielt „Guitarra Pura“ in der Kreuzkirche.

Foto: Heike Linde-Lembke

Henstedt-Ulzburg. „Guitarra Pura“ spielt der Gitarrist Klaus Wladar in der Ulzburger Kreuzkirche. Die Zuhörer erwarten spanische Klänge von Isaac Albéniz, rhythmische argentinische Tangomusik, majestätische barocke Lautenmusik sowie Jazzig-Rockiges.

Gitarrenkonzert, So, 11.9., 17.00, Ulzburger Kreuzkirche, Hamburger Straße 30, Eintritt frei, Spenden erwünscht.

Norderstedt: Vierhändiger Klavierabend

Paul Fasang, Kantor, Pianist, Organist, Kirchenmusiker der Emmaus-Kirchengemeinde.

Foto: Heike Linde-Lembke

Die Ungarischen Tänze von Johannes Brahms und Antonin Dvoraks 9. Sinfonie “Aus der neuen Welt” stehen auf dem Programm des vierhändigen Klavierabends in der Paul-Gerhard-Kirche. es spielen Paul Fasang (Foto) und sein Duopartner Gerd Jordan.

Klavierabend, So, 11.9, 18.00, Paul-Gerhardt-Kirche, Altes Buckhörner Moor 16-18, Eintritt frei, Spenden für die Truhenorgel erwünscht.

Norderstedt: Offener Herbstgarten bei Maike Heinatz

Maike Heinatz lädt zu herbstlichen Rundgängen in ihrem Gartenparadies ein.

Foto: Wolfgang Klietz

Herbstkompositionen aus Licht und Farbe – im offenen Garten von Maike Heinatz in Norderstedt bringen spätblühende Pflanzen Farbe ins Grün. Genauso große Leuchtkraft besitzen Stauden,Farne und vor allem Gräser mit bezaubernden Blattfärbungen und Saatständen. Welche Gewächse im Garten geeignet sind, wie sie zusammengestellt und gepflegt werden müssen, kann man von Heinatz bei einem Rundgang erfahren.

Offener Garten, So, 11.9., und So, 9.10., jeweils 10.00-17.00, Friedrichsgaber Weg 264, ohne Anmeldung, Eintritt frei.

Götzberg: Am Tag des Denkmals die Götzberger Mühle besichtigen

Die Götzberger Mühle.

Die Götzberger Windmühle kann am Tag des offenen Denkmals besichtigt werden. Gezeigt werden auch die Ergebnisse der letzten Instandhaltungsarbeiten: Die Kuppe und der Mehlring des Windmahlganges wurden erneuert. In diesem Jahr wurde ein weiterer Mahlgang instandgesetzt und die Längsleisten der Flügel werden erneuert.

Mühlenbesichtigung, So, 11.9., 11.00-17.00, stündliche Führungen, Anmeldung mit gewünschter Uhrzeit und Anzahl der Personen an info@vereingoetzbergerwindmuehle.de

Norderstedt: Manfred Ertel liest aus seinem Polit-Thriller

Manfred Ertel liest aus seinem Polit-Thriller "Akte B".

Foto: Manfred Ertel

Manfred Ertel liest in der Bücherei aus seinem Polit-Thriller „Akte B“, der sich um alte Stasi-Seilschaften im wiedervereinigten Deutschland dreht. Ertel, geboren in Hamburg, war jahrzehntelang politischer Korrespondent und investigativer Reporter. Er deckte in den 80er Jahren die „Waterkantgate-Affäre“ um den damaligen Ministerpräsidenten Uwe Barschel auf. Er lebte lange in Norderstedt.

Lesung, Di, 13.9, 19.30, Hauptbücherei Norderstedt, Rathausallee 50, 8 Euro, Vorverkauf in der Bücherei

Norderstedt: Die Stadtbücherei stellt sich vor

Leiterin Karin Sträter in der Stadtbücherei Garstedt.

Foto: Wolfgang Klietz

Wer schon immer mal wissen wollte, was eigentlich die Stadtbücherei Norderstedt alles bietet und wie das mit der Ausleihe funktioniert, der geht zur Info-Veranstaltung, dei das DRK und die Bücherei jetzt anbieten. Neben unzähligen Medien erwarte die Nutzer freundliches Personal und angenehme Atmosphäre, Kaffee, Veranstaltungen für Groß und Klein, Leseplätze, WLAN, PCs mit Internet, Schreibprogramm und Drucker, Kopier-, Fax- und Scan-Möglichkeiten.

Stadtbücherei stellt sich vor, Di, 13.9., 15.30, Stadtbücherei Garstedt, Europaallee 36, Anmeldungen unter info@drk-norderstedt.de oder 040/523 18 26. Das DRK unterstützt die Veranstaltung mit Fahrservice.

Norderstedt: PCafé erklärt Ebay

Der große Flohmarkt im Netz: Ebay.

Foto: Monika Skolimowska / dpa

Ebay ist einer der größten Online-Marktplätze mit flohmarktähnlichem Charakter. Aber wie funktioniert das in der Praxis? Das PCafé des DRK zeigt, wie man ein Ebay-Konto anlegt, das Einstellen von Anzeigen, der Bezahlvorgang und das Suchen von Artikeln.

PCafé erklärt Ebay, Mi, 14.9., 9.30-12.30, Kielortring 51, Teilnahme 5 Euro, Anmeldung unter 040/523 18 26 oder info@drk-norderstedt.de

Norderstedt: Hamburger Kammerspiele bringen Pasta ins Kulturwerk

Pasta e Basta: In der Küche eines italienischen Restaurants kochen nicht nur Nudeln, sondern auch die Leidenschaft und das Leben.

Foto: Dietmar Funck

„Pasta e basta“ heißt das Stück der Hamburger Kammerspiele mit Carolin Fortenbacher in der Hauptrolle. Es spielt in der Küche eines italienischen Restaurants, in der nicht nur Pasta sondern auch die Leidenschaft und das Leben kochen – bis unerwartet eine Dame vom Amt in der Tür steht und droht, dem Treiben ein Ende zu setzen.

Pasta e basta, Do, 15.9., 19.30, Kulturwerk am See Norderstedt, Karten 29/24/19 Euro (plus VVK-Gebühr) im TicketCorner unter 040/30 98 71 23

Langenhorn: Die Jüdischen Wurzeln des Tango

Miguel Wolf sucht die jüdischen Wurzeln des Tango.

Foto: Pressefoto

Im Ella-Kulturhaus macht sich Miguel Wolf in seinem Programm „Tangos, barcos y judios“ auf die Suche nach den jüdischen Wurzeln des argentinischen Tango. Geschichten und Tangos von Raúl Kaplún (Israel Kaflun), Chico Novarro (Bernardo Mitnik) und vielen anderen – präsentiert mit viel Intensität und großem Charme. Miguel Wolf wurde in Chile als Nachkomme emigrierter deutscher Juden geboren und lebt seit bald 35 Jahren in Hamburg.

Konzert Miguel Wolf, Do, 15.9., 20.00, Elle-Kulturhaus, Käkenflur 30, Karten 12/10 Euro unter ella-kulturhaus@mookwat.de oder 040/53 32 71 50.

Norderstedt: Englisch lernen in der Konversation

Englisch lernt man am besten im Gespräch.

Foto: vario-press / ullstein

Das Sozialwerk Norderstedt bietet einen Englisch-Konversationskursus an. Mit anderen Menschen Englisch reden und dabei die englische Sprache erlernen. Kursusleiterin Katharina Paul (Australien) wendet die Immersionsmethode an – es wird nur englische Sprache verwendet – Hände und Füße sind erlaubt.

Englisch-Konversation, ab 15.9, 10.00-11.00, Seniorentreff, Kirchenstraße 53, und ab 21.11, 16.00-17.00, jeweils 6 Einheiten, 8 Euro/Stunde. Anmeldung bis 9.9. unter 0162/244 02 24, Info: www.trainyourbraincoaching.de

Norderstedt: Irischer Musiker beim Kulturtreff

Nigel Connell singt beim Kulturtreff Norderstedt.

Foto: Kulturtreff Norderstedt

Nigel Connell ist ein irischer Musiker, der zum ersten Mal nach Deutschland kommt. Er gilt als eines der neuen Talente in der irischen Musikszene. Einst hatte er die Hauptrolle in „Irish – the Musical“ und war Finalist in „The Voice of Ireland“, jetzt macht er sich auf den Weg zu einer glänzenden Solokarriere. Seine Stimme ist kraftvoll und sanft zugleich, egal ob Rock, Pop oder Klassik.

Nigel Connell, So, 18.9., 19.00, Kulturtreff Norderstedt, Paul-Gerhardt-Gemeindezentrum, Altes Buckhörner Moor 16, Karten 12 Euro unter 040/60 92 51 03 oder unter reservierung@kulturtreff-norderstedt.de

Alveslohe: Soateba singt im Bürgerhaus

Die 20-köpfige Multi-Vocal-Band Soateba aus Kaltenkirchen.

Foto: Bernd Tietjens / SOATEBA

Die 20-köpfige Multi-Vocal-Band Soateba aus Kaltenkirchen singt im Alvesloher Bürgerhaus Stücke aus ihrem Repertoire aus Rock, Pop, Schlager und Musical, Hits von Abba, Simply Red, Earth Wind and Fire, Queen, Brian, Adams, Udo Jürgens oder aus der Rocky Horror Picture Show werden gesungen.

Soateba, So, 18.9., 19.00, Alvesloher Bürgerhaus, Am Bahnhof, Eintritt 16/14/9 Euro, Abendkasse 18 Euro, reservieren unter 04193/95 03 17 oder KID-Alveslohe@gmx.de

Leezen: Chorfest mit fünf Chören

Der Gemischte Chor Leezen besteht seit 100 Jahren und lädt zum Chorfest ein.

Foto: Chor Leezen

Zu einem sommerlichen Chorfest hat der Gemischte Chor Leezen vier Chöre aus der Region in das Schulzentrum Leezen eingeladen: Den Rönnauer Singkreis, de Männergesangverein „Frohsinn“ aus Bargfeld, de Kirchenchor Leezen und den Senioren-Roland-Chor Bad Bramstedt. Popsongs, Volkslieder, Shanties, Gospelmusik und Schlagern werden geboten. Dazu gibt’s Kaffee und selbst gemachte Torten.

Chorfest, So, 18.9., 15.00, Schulzentrum Leezen, Schulstraße 8, Eintritt frei.

Kisdorf: Tastenkabarett mit Axel Pätz

Seit zehn Jahren haut er in die Tasten: Axel Plätz.

Foto: Alex Lipp

Axel Pätz, sein 10 Jahren Tastenkabarettist, fasst auf Einladung des Vereins Dorfhaus Kisdorf die großen Momente aus vier Soloprogrammen in einem Abend zusammen. Mit bissigem Witz und einer guten Prise schwarzen Humors erforscht er Unter- und Hintergründe des gesellschaftlichen Lebens. Speziell mit einer musikalischen Liebeserklärung an seine Heimat – Kisdorf.

Axel Pätz, Fr, 23.9., 20.00, Margarethenhoff Kisdorf, Sengel 1, Tickets 22 Euro unter tickets@dorfhaus-kisdorf.de oder 04193/95 07 41

Henstedt-Ulzburg: Abi Wallenstein gibt besondere Blues-Nacht

Abi Wallenstein (l.) und Martin Röttger kommen ins Bürgerhaus.

Foto: Wallenstein/Röttger

Der Verein „forum“, Kultur in Henstedt-Ulzburg, präsentiert „Jazz Blues Swing“ im Bürgerhaus in Henstedt-Ulzburg. Und mit mit Abi Wallenstein, Martin Röttger und Günther Brackmann kommen gleich drei Blues-Ikonen zu Besuch. Als Spezialgast stößt Holger „HoBo“ Daub dazu – eine ganz besondere Blues Night.

Blues-Nacht mit Abi Wallenstein, Sa, 24.9., 20.00, Bürgerhaus, Beckersbergstraße 34, Tickets 22 Euro unter www.forum-hu.de oder info@forum-hu.de, Abendkasse 24 Euro.

Alveslohe: Die vier Quiltmädels stellen aus

Ein Quilt von der Stoff-Eule aus Ostenfeld.

Foto: Stoff-Eule Ostenfeld

Der Quilt, die aus vielen Flicken hergestellte Steppdecke, steht im Mittelpunkt der Ausstellung der „vier Quiltmädels“ in Alveslohe. Sie zeigen ihre Arbeiten der letzten Jahre, präsentieren ihre Herzkissen-Aktion, eine Ladenstraße der Stoff-Eule aus Ostenfeld und mit Helene Juul Design aus Dänemark und eine Tombola mit Handarbeiten. Außerdem gibt’s Kaffee und Kuchen.

Quilt-Ausstellung, 24.+25.9., jeweils 10.00-17.00, Bürgerhaus Alveslohe, Am Bahnhof 2, Eintritt 2 Euro.

Bad Bramstedt: Jahreskonzert des BT Orchesters

Dirigent Timo Hänf und die Partitur vom Stück „Der Magnetberg", einem orientalischen Märchen.

Foto: BT Orchester

Wellen, Wind, Meer und ein Lokomotivenrennen wird das BT Orchester unter anderem beim Jahreskonzert musikalisch auf die Bühne bringen. Neu einstudiert haben die Musiker unter der Leitung von Dirigent Timo Hänf das Stück „Der Magnetberg“, ein orientalisches Märchen mit bedrohlichen und tänzerischen Elementen um den schwarzen Magnetberg, der das Eisen aus den Schiffen zieht, so dass sie untergehen.

Jahreskonzert, Sa, 24.9., 19.30, Theater des Kurhauses Bad Bramstedt, Oskar-Alexander-Straße 26, Karten 9/7 Euro gibt es im „Amt. Zum Glück“ (Kultur- und Tourismusbüro), Bleeck 16, oder unter Kartenvorverkauf@btorchester.de

Norderstedt: Musical-Dinner im Schmöker Hof

Zum Dinner gibt es das Phantom der Oper live.

Foto: M&M Events

Beim Musical-Dinner im Schmöker-Hof gibt es die Hits aus den großen Musical-Klassikern – „Evita“, „Cats“, „Phantom der Oper“, „Cabaret“, „Tanz der Vampire“, „Elisabeth“ bis hin zu „Ich war noch niemals in New York“, „We will rock you“ und „Mamma Mia“. Begleitet wird die Musical-Show, die in 4 x 30 Minuten präsentiert wird, von einem exquisiten 4-Gang-Menü. Der Abend dauert ca 4 1/2 Stunden und beginnt um 19:00 Uhr.

Musical-Dinner, So, 9.10., 18.00, Best Western Hotel Schmöker-Hof, Oststraße 18, Karten 89,90 Euro unter 02324/902 03 77 oder www.mm-events.info