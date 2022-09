Parken Norderstedt Nach Pannen-Start: FDP will Änderungen bei den Parkzonen

Am 1. September sollten die Parkscheinautomaten rund um das Rathaus in Norderstedt scharf geschaltet werden - doch eine EDV-Panne verhinderte einen gelungenen Start.

Freie Demokraten in Norderstedt stellen Dringlichkeitsantrag für Ausschuss am Montag. Was sie fordern.