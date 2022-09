Bad Segeberg: Das Segeberger Seefest – vom Kinderschminken bis Gin-Tasting

Uferpromenade verwandelt sich in Festmeile. Vorher gibt’s eine Party im Strandbad. Was die Besucher am Wochenende erwartet.

Noch ruht er still, der Segeberger See: Am Wochenende findet hier das Segeberger Seefest statt.

Bad Segeberg. Das Wochenende steht vor der Tür, Sie möchten noch ein bisschen den Spätsommer genießen? Zum Beispiel mit einer Party am See, oder tagsüber mit etwas Familienprogramm? Dann ist vielleicht das „Segeberger Seefest“ die geeignete Option für Sie.

Das Event in Bad Segeberg startet am Sonnabendabend, 3. September, mit einer „Warm-Up-Party“ im Freibad am Großen Segeberger See. Ab 18 Uhr wird das Ende der Schwimmsaison gefeiert, und zwar mit Musik und Cocktails. Auch der Grill wird noch einmal angeworfen, es gibt Burger, Pommes frites und mehr.

Bad Segeberg: Auch der Shanty-Chor und die Line-Dancer sind am Start

Am Sonntag, 4. September, verwandelt sich die Promenade dann ab 10 Uhr in eine bunte Festmeile mit mehreren Bühnen. Zahlreiche Vereine, Initiativen, Firmen und Verbände gestalten ein Programm für die ganze Familie. Vormittags wird zum Beispiel Kindertanzen, Zumba und eine Tanzshow geboten, nachmittags sind dann unter anderem der Shanty-Chor Neuengörs und die Line-Dancer vom MTV Segeberg am Start.

Viele Aktionen zum Mitmachen gibt es auch, zum Beispiel Yoga, Spiele, Kinderschminken, ein Quiz und Straßentheater. Die Besucher dürfen Instrumente ausprobieren und Modellboote fahren lassen, auf der Backofenwiese wird eine Riesenrutsche für Kinder aufgebaut. Auch ein Zauberer zeigt sein Können.

Bad Segeberg: Im Freibad die SUP-Lizenz machen

Im Freibad gibt es auch am Sonntag ein Programm, zum Beispiel kann eine SUP-Lizenz erworben werden. Ein Gin-Tasting findet auch statt. Das gesamte Programm ist auf der Webseite der Veranstalter zu sehen, dort gibt es auch einen Lageplan.

