Asklepios Klinik: Trekkertour und Teddys verarzten – So läuft Kinderfest ab

Langenhorn. Das Kinderfest der Asklepios Klinik Nord – Heidberg hat Tradition: Immer am ersten Sonntag im September verwandelt sich der Park auf dem Gelände in ein Spielparadies für Kinder. Zwei Jahre lang musste die Veranstaltung, die auch bei Norderstedtern sehr beliebt ist, wegen der Corona-Pandemie zwangsweise pausieren – nun findet sie an diesem Sonntag, 4. September, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr endlich wieder statt.

Kinder dürfen sich auf eine Hüpfburg freuen und können ihr Geschick an der Bewegungsbaustelle oder Torwand testen. Wie viel Puste sie danach noch haben, verrät ihnen der Lungentest – denn beim Heidberger Kinderfest können sie nicht nur spielen, sondern auch viel lernen. Die Klinik bietet ein Erste-Hilfe-Training an, außerdem erfahren sie, wie schwierig es ist, einen Arm einzugipsen. Bei der Teddy-Sprechstunde können die Jüngsten Klinikteddys untersuchen und herausfinden, woran sie erkrankt sind.

Asklepios Klinik Nord – Heidberg: Das erwartet Besucher beim Kinderfest

Wer nach dem Riesen-Vier-Gewinnt-Spielen und der Trekkertour über das Klinikgelände Hunger bekommt, wird mit Hotdogs oder etwas Süßem wie Popcorn, Eis oder Kuchen von den Asklepios-Mitarbeitenden versorgt. Erwachsene Begleiter können sich unter anderem beim Coffee-Bike mit Kaffeespezialitäten eindecken.

Die Attraktionen sind kostenfrei. Lediglich für den Verzehr muss gezahlt werden.

Kinderfest, So, 4. September, 14.00–18.00, Tangstedter Landstraße 400 in Hamburg-Langenhorn, Eintritt frei