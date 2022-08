Kreis Segeberg. Notärzte und Notfallsanitäter konnten für die 55 Jahre alte Autofahrerin nichts mehr tun. Die Frau aus dem Erzgebirge erlag am Freitag an der Unfallstelle den schweren Verletzungen, die sie auf der Bundesstraße 205 bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen erlitten hatte.

Zu dem Unglück kam es am frühen Morgen bei Groß Kummerfeld, als die 55-Jährige und ihr vier Jahre jüngerer Beifahrer in einem Ford in Richtung Neumünster unterwegs waren. Die Frau geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr.

Polizei Schleswig-Holstein: 55 Jahre alte Autofahrerin stirbt bei Frontalzusammenstoß

Dabei kam es zunächst zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 29-jährigen Polen. Der Ford wurde umhergeschleudert und kollidierte danach mit einem weiteren Lastwagen.

„Für die schwer verletzte Fahrzeugführerin wurde ein Rettungshubschrauber angefordert“, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching. Die Feuerwehren aus den umliegenden Dörfern befreiten die Frau aus den Trümmern ihres Fahrzeugs.

Ein Rettungsteam versuchte, die Frau zu reanimieren, doch ohne Erfolg. „Während der medizinischen Versorgung erlag die Frau ihren schweren Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle“, sagte die Polizeisprecherin.

Ihr Beifahrer wurde nach dem Frontalzusammenstoß leicht verletzt in ein nachgelegenes Krankenhaus gebracht. Der 29 Jahre alte Lkw-Fahrer zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu und wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Die Polizei sperrte die Bundesstraße 205 für mehrere Stunden

Seine Zugmaschine war nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den Fahrzeug beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro. Der Ford hat nur noch Schrottwert.

„Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel ein Sachverständiger zur Unfallstelle hinzugezogen“, sagte Firsching.

Für die Unfallaufnahme, die Bergung der beteiligten Fahrzeuge und Aufräumarbeiten war die B 205 für mehrere Stunden gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wurde bis ca. 11 Uhr weiträumig vor der Unfallstelle abgeleitet.