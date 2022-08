Wetter Norderstedt: Noch mal Sommer in der letzten Ferienwoche?

Norderstedt. Freunde eher milder Sommertemperaturen kommen heute auf ihre Kosten. Klar, es ist ein Sommertag – aber doch einer, an dem man nicht unbedingt in der nächsten Eistonne Zuflucht suchen muss. Das ändert sich allerdings, denn im Laufe der Woche wird das Wetter in Norderstedt nach und nach wieder hochsommerlich.

Verantwortlich dafür ist „Oscar“, wie Dominik Jung sagt, Diplom-Meteorologe bei Wetter.net. Hinter dem Namen verbirgt sich ein Azorenhoch-Ableger - und dieser sorgt schon am morgigen Dienstag für einige Grad mehr. „Wir bekommen Temperaturen um 25 Grad, bei zwölf Sonnenstunden“, sagt der Wetterexperte.

Wetter Norderstedt: Temperaturen steigen von Tag zu Tag

Am Mittwoch gibt’s schon zwei Grad mehr, dann nämlich steigen die Temperaturen auf 27 Grad. Außerdem gibt es „viel Sonnenschein“, nämlich 14 Stunden, sagt Dominik Jung. Am Donnerstag können sich Freunde mediterraner Witterung über 29 Grad freuen, und 15 Sonnenstunden. Ab Freitag ist dann endgültig Freibad- beziehungsweise Eistonnenwetter: Dann nämlich steigen die Temperaturen auf 30 bis 32 Grad.

Das Schöne: Bei diesen Temperaturen wird es nach Meinung von Dominik Jung auch am Wochenende bleiben. Bekanntlich enden dann auch die Sommerferien in Schleswig-Holstein – aber was könnte den Schmerz darüber besser lindern als Sonnenschein und südliche Abendtemperaturen am Freitag und Sonnabend?