Kaltenkirchen. Nun gibt es keinen Augenzeugen mehr, der berichten könnte, wie die Menschen im KZ-Außenlager Kaltenkirchen lebten und starben, wie sie von den Nazis gequält und misshandelt wurden. Denn der letzte Überlebende des Lagers ist nun gestorben: Der französische Resistance-Kämpfer Pierre Vignes wurde stolze 97 Jahre alt. Wie die KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen am Mittwoch bekannt gab, starb Vignes bereits am 25. Juni in Baziege bei Toulouse in Frankreich. Er hinterlässt seine Töchter Brigitte und Hélène.

Der Franzose hatte 1944 einen Mitschüler der Kollaboration mit der Wehrmacht beschuldigt, war verhaftet worden. Die Nazis steckten den damals 19-Jährigen ins Konzentrationslager Neuengamme. Mehrmals, so hat er berichtet, war er in den deutschen KZ dem Tode nahe. Er überlebte den besonders schrecklichen Räumungstransport aus dem „Schonungsblock“ des KZ Neuengamme, der nach langer Irrfahrt im KZ Ravensbrück endete. Im KZ-Außenlager Kaltenkirchen sollte Pierre Vignes dabei helfen, den Flugplatz für Hitlers „Wunderwaffen“ auszubauen.

Deutsche Geschichte: KZ Kaltenkirchen – Letzter Augenzeuge stirbt mit 97 Jahren

Vignes nahm wiederholt an Gedenkfeiern am ehemaligen KZ-Außenlager Kaltenkirchen und an der Begräbnisstätte Moorkaten teil. Dabei berichtete er lebendig und detailliert vom damals Erlebten. „40620!“ Pierre Vignes konnte jedem noch auf Deutsch seine Häftlingsnummer nennen.

Es war ihm wichtig, seine Geschichte zu erzählen und für die Generationen nach ihm zu bewahren. 2015 legte er gegenüber den Historikern Christine Eckel und Thomas Käpernick Zeugnis ab. „Seine Erinnerung vieler Details war phänomenal, seine Fähigkeit zu berichten faszinierend“, teilt die KZ-Gedenkstätte mit. Dort werden auch Ausschnitte dieses Interviews in dem Film „Pierre Vignes – Erinnerungen eines Überlebenden“ gezeigt.

Vignes legte Zeugnis ab – und sprach dann nie wieder über das KZ

Vignes sei nach dem Gespräch völlig erschöpft gewesen, berichtet Käpernick. „Das hat ihn sehr mitgenommen.“ Danach habe der Franzose angekündigt, nicht noch einmal über dieses Kapitel seines Lebens zu sprechen.

Ein interessantes Detail seiner Geschichte: Vignes war gemeinsam mit Georg Richter, dem Vater des Schauspielers und TV-Moderators Ilja Richter, in Kaltenkirchen gefangen. Vignes erinnerte sich an den Deutschen, der den anderen Häftlingen im KZ stets Mut gemacht habe. Für Ilja Richter waren die Erzählungen Vignes eine wichtige Quelle, um das Schicksal seines Vaters besser verstehen zu können. Ilja Richter besuchte die KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen 2017.

Kaltenkirchen: Große Trauer in der KZ-Gedenkstätte

Der Tod des letzten Überlebenden des KZ-Außenlagers Kaltenkirchen sorgt für Bestürzung in der Gedenkstätte. „Die KZ-Gedenkstätte ist ihm zutiefst dankbar und in Trauer bei den Hinterbliebenen“, erklärten am Mittwoch Hans-Jürgen Kütbach und Indre Schmalfeld für den Vorstand des Trägervereins sowie Marc Czichy und Thomas Käpernick für das hauptamtliche Team der Gedenkstätte.