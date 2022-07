Landcafé Mühlenholz in Heidmühlen: 300 Torten für zwei Tage Hoffest

Auch noch heute: Tausende Besucher am ersten Tag beim Hoffest im Landcafé Mühlenholz in Heidmühlen. Das wird hier geboten.

Heidmühlen. Auf den Wiesen rundherum standen Autos statt Kühe und Pferde, Familien zogen mit Kinderkarre, Bollerwagen und Rollator an der Straße entlang, alle hatten nur ein Ziel – das Hoffest im Landcafé Mühlenholz, das Besitzerin Amelie Brakel mit ihrer Familie erstmals wieder nach drei Jahren Corona-Pause organisierte, und das gleich für zwei Tage.

Geschätzt pro Tag bis zu 2000 Hoffest-Fans stöberten an den zirka 40 Ständen, die einen großen Querschnitt boten durch Kunsthandwerkliches wie Keramik aus verschiedenen Regionen, Upcycling aus gebrauchten Büchern, selbstentworfene und genähte tierische Schweinchen und Schafe, Puppen und allerlei Geschenk-Dekorationen, Accessoires wie handgearbeitete Gürtelschnallen und Lederarbeiten, Kulinarisches wie Gewürze, Marmeladen, Essig- und Öl-Kreationen bis zu Weinen, Würste und Schinken und „Bauernhof-Eis“ aus Fuhlendorf.

Landcafé Mühlenholz: 300 Torten für das zweitägige Hoffest

Eine der kreativsten Ausstellerinnen ist Susan Ehlers aus Neumünster mit ihren selbst gemachten Dekorationen, die sie unter dem Namen „Red and White – Shabby Vintage“ anbietet. Stühle, die nicht mehr die nötige Sitz-Stabilität haben, verwandelt sie in unikate Dekorationen. Sie legt eine Gitter in die Sitzfläche, packt darauf ein Vlies und Erde, Moose und Pflanzen, meistens genügsame Sukkulenten, beispielsweise das Rosendickblatt.

54 Euro kostet so ein Deko-Stuhl-Unikat, in dem viele Stunden Arbeit stecken. „Viele Besucherinnen und Besucher freuen sich über diese schönen Wohn-Accessoires, doch jetzt in der Krise achten sie auch sehr auf ihr Geld“, sagt Susan Ehlers. Trotzdem ist sie froh, beim Mühlenholz-Hoffest dabei zu sein. „Die Leute freuen sich, dass es so etwas wieder gibt“, sagt Susan Ehlers (red-and-white@web.de und @red_and_white_shabby bei Instagram).

Kunsthandwerk: Accessoires, Unikate, 3-D-Drucke

Aus Alt macht Neu, das treibt auch Manuela Prien aus Trittau um. Sie arbeitet beispielsweise aus alten Büchern kleine dekorative Accessoires, verziert Tassen im 3-D-Druck und lasert Holzfundstücke für Schlüsselanhänger. Christel Bartels aus Hamburg-Winterhude ist ebenfalls auf Kunsthandwerker-Märkten präsent. „Ich bessere meine Rente auf“, sagt die 74-Jährige. Sie fertigt aus Leder und anderen Materialien hochwertige Gürtelschnallen und Lederarbeiten (www.ch-guertel.de).

Ausstellerin Dolores Tödtmann aus Pinneberg mit ihren Stofftieren und -puppen, den Accessoires und Geschenken.

Foto: Heike Linde-Lembke

Knuddelschweinchen und andere Viechereien kreiert Dolores Tödtmann, die mit ihrem Stand aus Pinneberg nach Heidmühlen angereist ist und wie alle anderen Anbieterinnen, deren Kunsthandwerk keinen Regen verträgt, im alten Stall ein Domizil gefunden hat. Bei ihren Viechereien wird „kleinkariert“ plötzlich sympathisch. Sie ist am Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. September, auch beim Kunsthandwerker- und Bauernmarkt im Norderstedter Stadtpark dabei.

Landcafé Mühlenholz: Amelie Brakel und ihr Team leisten Schwerstarbeit

Etwas, was der Mensch nun wirklich nicht braucht, aber fröhlich stimmt, bietet Nicole Kasper Janzen aus Brokstedt an. Sie sammelt Sprüche und appliziert sie durch verschiedene Verfahren auf lackierte Holzstücke, die sich dekorativ in Wohnung, Haus und Garten einfügen. Mit ihrem Label „Das Dingelchen“ zeigt sie ihre Kreationen am 11. und 12. September beim Markt „Herbstzauber“ auf Hof Bissenbrook in Großenaspe.

Für beide Hoffest-Tage hat Amelie Brakel mit ihrem Team aus Familie und Freunden fast 300 Torten hergestellt, das ergibt 3000 Tortenstücke Größe Marke Schwerarbeiter. Der Renner ist die Eierlikör-Torte. Aber auch die Orangen- und Pfirsich-Maracuja-Torten sind zum Dahinschmelzen.

Hoffest beim Landcafé Mühlenholz, Mühlenholz 4, Heidmühlen, auch noch heute (24. Juli) von 11 bis 17 Uhr. Nächste Veranstaltungen im Landcafé: Fr 12.08., Flammkuchen-Essen, Anmeldung unter Tel 0152/23327374. So 31.07., Frühstück. Mehr unter www.landcafe-mühlenholz.de.