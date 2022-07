Leezen: Versuchte Brandstiftung in Kirche – Polizei sucht Zeugen

Rauchentwicklung in einem Kirchenschiff in Leezen. Schadenshöhe bisher unbekannt. Was die Täter in Brand gesetzt haben.

Leezen. Die Polizei ermittelt wegen eines Versuchs der schweren Brandstiftung in einer Kirche in Leezen (Kreis Segeberg). Am Montagabend gegen 18.45 Uhr hatten zwei Kirchgänger Rauchentwicklung im hinteren Bereich der Kirche in der Heiderfelder Straße bemerkt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

"Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde in der Kirche ein Karton mit Kerzen in Brand gesetzt", teilte Sandra Firsching, Sprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg, mit.

Kirche in Leezen: Versuchte Brandstiftung im Kreis Segeberg

Zur Schadenshöhe konnte die Polizei keine Angabe machen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen auf dem Kirchengelände, beim Betreten der Kirche oder bei der Tatausführung beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04551/884-0 entgegen.

