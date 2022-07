Frühstück Norderstedt: Brunch unter Palmen oder Spätstück – unsere Tipps

Norderstedt. Die wichtigste Mahlzeit am Tag? Ganz klar, das Frühstück. Doch wer besonders gemütlich und ausgeruht ins Wochenende starten möchte, kommt am Brunchen nicht vorbei – der Kombination aus Frühstück und Mittagsessen.

Wo Cafés und Restaurants in Norderstedt und Umgebung Brunch-Büfetts anbieten, haben wir in einer Übersicht zusammengestellt.

Norderstedt: Frühstück oder Brunch im Cup & Cino

Das Cup & Cino in Norderstedt bietet sonnabends und sonntags von 10 bis 13 Uhr ein Frühstücksbüfett für seine Gäste an. „Das ist sehr attraktiv für die Leute, hier können sie sich selbst bedienen“, so Cem Duman, Inhaber des Restaurants. Bereits seit zwölf Jahren kann man im Cup & Cino am Wochenende brunchen.

Zu Brötchen, Croissants, Aufschnitt und Rührei gibt es verschiedene heiße Getränke und Säfte, an denen sich die Besucher nach Belieben bedienen können, so der Inhaber. Das Frühstücksbüfett kostet 17,90 Euro.

Cup & Cino, Ohechaussee 11, 22848 Norderstedt, Telefon: 040/308 50 007, www.cupcino-norderstedt.com

Hotel Wilhelm Busch in Norderstedt bietet Spätstück an

Kein Frühstück mehr, aber noch nicht so richtig Brunch: Das ist das Spätstück im Hotel Wilhelm Busch in Norderstedt. Es wird sonn- und feiertags von jeweils 10 bis 13 Uhr angeboten. „Da verwöhnen wir die Gäste mit allen Köstlichkeiten, die es zum Frühstück gibt“, sagt Roland Koch, Inhaber des Hotels. Auch eine große Auswahl an Bio-Produkten stehe zur Verfügung.

Das Büfett sei außerdem so eingerichtet, dass sich die Besucher möglichst coronakonform bedienen können, erzählt der Inhaber. Nach dem Essen biete sich ein Verdauungsspaziergang in der direkten Umgebung des Hotels an, so der Inhaber.

Brunchen in Norderstedt: So könnte das im Hotel Wilhelm Busch aussehen..

Foto: Hotel Wilhelm Busch

Für das Spätstück-Büfett zahlen Erwachsene 25,50 Euro und Kinder unter zwölf Jahren 13 Euro. Kinder bis einschließlich vier Jahre müssen nichts bezahlen.

Hotel Wilhelm Busch, Segeberger Chaussee 45, 22850 Norderstedt, Telefon: 040/529 90 00, www.hotel-wilhelm-busch.com/spaetstueck

Brunchen unter Palmen in der Nähe von Norderstedt

Ganz ausgiebig und dazu in besonderem Ambiente können Gäste im Palmencafé in Hasloh brunchen. Dort wird jeden ersten Sonntag im Monat und an ausgewählten Feiertagen „ein ganz buntes Büfett“ aufgebaut, sagt Shari Albrecht, Inhaberin des Familienbetriebs. Mit dem Angebot will sie auch Menschen außerhalb Hamburgs die Möglichkeit bieten, frühstücken gehen zu können, so Albrecht.

Dafür gibt es ein kaltes sowie warmes Büfett, bei dem sich die Gäste unter anderem an frischem Obst, Aufstrichen, warmen Gerichten und hausgemachtem Kuchen bedienen können.

Das Brunch-Büfett unter Palmen findet in Hasloh jeweils von 10 bis 13 Uhr statt. Es lohnt sich, den Ausflug schon frühzeitig zu planen: Für die wenigen Termine gibt es meist Wartelisten, so die Inhaberin. Tickets für das Brunch-Büfett im Palmencafé können online gekauft werden: Sie kosten 34,90 Euro pro Person, Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren zahlen 15 Euro.

Palmencafé, Kieler Straße 5, 25474 Hasloh, Telefon: 04106/64 02 666, www.palmencafehasloh.de/brunch

Ausflugsziel mit Brunch-Angebot: Seegarten in Barmstedt

Mit einem kleinen Ausflug lässt sich unser nächster Brunch-Tipp verbinden: Im Seegarten in Barmstedt wird sonntags von 11 bis 14 Uhr ein großes Büfett aufgebaut. Neben dem üblichen Frühstücksgebäck und einer großen Auswahl an Beilagen, gibt es dort wechselnde Suppen und Desserts wie frischen Obstsalat und Schokoladenpudding.

Der Brunch kostet 25,50 Euro für Erwachsene und 13 Euro für Kinder. Der Seegarten bittet darum, mindestens drei Tage vorher zu reservieren.

Seegarten Bistro, Café und Restaurant, Seestraße 10, 25355 Barmstedt, Telefon: 04123/922 65 90, www.seegarten.info/brunch