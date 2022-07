Wetter Norderstedt: "Herbstlicher Wind" am Wochenende - dann kommt Hitze

Die Sommerferien lassen sich bei gutem Wetter prima im Stadtpark in Norderstedt genießen.

Wetter Norderstedt „Herbstlicher Wind“ am Wochenende – dann kommt die Hitze

Norderstedt. Für die kommenden Tage sollten die Menschen in Norderstedt zumindest ihre Übergangsjacke wieder aus dem Schrank holen. Denn das Wetter bleibt eher frisch Wochenende. „Ein leicht herbstlicher Wind weht – mit 19 Grad wird es am Freitag und Sonnabend kühler“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net.

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend kann es sogar Schauer geben. „Am Sonnabend soll es tagsüber aber trocken bleiben“, verspricht der Wetterexperte und beruhigt all diejenigen, die bereits ihre Gartenparty geplant haben. Pullover für den Abend sind aber trotzdem zu empfehlen, denn es wird windig.

Wetter: Norderstedt erwartet „herbstlichen Wind“ – danach Hitze

Am Sonntag erwartet die Norderstedterinnen und Norderstedter ein angenehmer Mix aus Sonne und Wolken bei 20 Grad – bevor es in den Tagen danach dann so richtig heiß wird.

Schon am Montag kehrt der Hochsommer zurück und die Temperaturen steigen laut Dominik Jung auf bis zu 27 Grad in Norderstedt.

Die Temperaturen in Norderstedt steigen auf über 30 Grad

„Am Dienstag und Mittwoch wird es dann sehr sonnig mit 15 bis 16 Sonnenstunden am Tag“, sagt der Meteorologe, der am Dienstag 31 und am Mittwoch sogar 33 Grad erwartet. Perfektes Wetter, um die Sommerferien etwa im Norderstedter Stadtpark oder im Freibad zu genießen.

Erst kalt, dann heiß: Wie sich das Wetter anschließend entwickelt, sei noch unsicher, so der Wetterexperte. „Ob es warm bleibt oder wieder kühler wird, müssen wir abwarten“, meint Jung.