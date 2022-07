Polizei: Autodiebe stehlen in Bad Segeberg teures Fahrzeug

Bad Segeberg. Schon wieder ist im Kreis Segeberg ein hochwertiges Auto gestohlen worden. Autodiebe entwendeten in Bad Segeberg einen weißen VW-T6 mit Aufstell- und Hochdach. Das Fahrzeug mit SE-Kennzeichen, das an der Lübecker Straße geparkt war, hat nach Angaben der Polizei einen Wert von rund 40.000 Euro.

Die Tatzeit liege zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonnabend, 10.10 Uhr, teilte die Polizei am Montag mit. Die Ermittlung hat die Spezialdienststelle für komplexe Ermittlungen der Kriminalpolizei in Pinneberg übernommen. Weil die Ermittler davon ausgehen, dass es sich bei den Tätern um organisierte Banden handelt, werden alle Autodiebstähle zentral an dieser Dienststelle bearbeitet.

Seit mehr als einem Jahr beobachtet die Polizei im Hamburger Umland einen deutlichen Anstieg der Autodiebstähle. Die Täter sind technisch gut ausgerüstet, sodass es ihnen gelingt, kontaktlose Schlüssel zu manipulieren.

Polizei Bad Segeberg: Zeugen werden gebeten, sich zu melden

Zeugen, die verdächtige Personen an dem Fahrzeug gesehen oder Beobachtungen in den Tagen zuvor gemacht haben, werden gebeten, sich an die die Ermittler unter 04101/2020 oder SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu wenden.