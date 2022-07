Henstedt-Ulzburg: „Bedeutend“ – Abschlusszeugnis von der Volkshochschule

In Henstedt-Ulzburg haben eine Frau und vier Männer ihre Prüfung bestanden. Das war nicht selbstverständlich.

Henstedt-Ulzburg. Ohne Schulabschluss zu sein – für die meisten Menschen ist das nicht vorstellbar. Doch manchmal stellt das Leben Hürden, die ohne Hilfe nicht zu überwinden sind.

Aus diesem Grund hat an der Volkshochschule Henstedt-Ulzburg in den letzten zwölf Monaten ein besonderer Kursus stattgefunden. Das Ziel war der „Erste allgemeinbildende Schulabschluss“ (ESA). Dieser ist vergleichbar mit dem früheren Hauptschulabschluss.

„Bedeutend“: Erstes Abschlusszeugnis von der Volkshochschule

Das Pilotprojekt hatte der Kreis Segeberg mit 44.000 Euro finanziert. Es richtet sich an volljährige Frauen und Männer, die – aus welchen Gründen auch immer – keine vollständige Schulzeit vorzuweisen haben. So etwas dann nachzuholen, ist schwierig, berichtet VHS-Leiter Jochen Brems. „Es war eine große Aufgabe für alle Beteiligten, denn es galt, mit gemeinsamer Anstrengung vielfältige Hindernisse aus dem Weg zu räumen.“

Das betrifft insbesondere die Kompetenz in deutscher Sprache. Den von den elf Teilnehmerinnen und Teilnehmern hatten neun einen Migrations- oder Fluchthintergrund. Sie hatten in ihren Herkunftsländern oft nur wenige Jahre Schulunterricht. Daher gab es auch einen großen Nachholbedarf in den weiteren Prüfungsfächern Mathematik, Englisch, Biologie und Wirtschaft/Politik.

Sozialpädagogische Betreuung gehört zum Konzept

„Ohne das engagierte Team der Lehrerinnen und Lehrer der Olzeborchschule, aber auch ohne eine intensive sozialpädagogische Betreuung hätten wir es nicht geschafft“, so Brems. Die Zeugnisübergabe an vier Absolventen und eine Absolventin sei ein „bedeutender Moment“ gewesen. „Menschen dabei zu unterstützen, desen wichtigen Grundstein ihrer beruflichen Biografie zu legen, ist eine Aufgabe, die uns besonders am Herzen liegt.“

Doch genauso wichtig ist der eigene Antrieb. „Es hat mich tief beeindruckt, wie alle durchgehalten und an sich gearbeitet haben.“ Die Leiterin des Lehrerteams war Janine Peltiér. „Dieser Kursus ist ein gutes Beispiel dafür, was möglich ist, wenn alle Beteiligten zusammenstehen und ein gemeinsames Ziel verfolgen.“

Von denjenigen, die es im ersten Anlauf nicht schafften oder die noch keine Prüfungsreife haben, seien die meisten entschlossen, es ein zweites Mal zu versuchen.

Das Kursus-Angebot soll ausgebaut werden

Moritz Füller vom Bildungsmanagement des Kreises berichtete: „Derzeit verlassen knapp fünf Prozent der Schülerinnen und Schüler im Kreis die Schule ohne Abschluss. Mit Kursen dieser Art, die in den nächsten Jahren nicht nur fortgeführt, sondern auch weiter ausgebaut werden sollen, möchten wir dieser Entwicklung entgegenwirken.“

Die Kreispolitik hat daher bereits beschlossen, auch für den Nachfolgekursus wieder 44.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Dieser beginnt in Henstedt-Ulzburg am 15. August. Einige Plätze sind laut VHS noch frei. Informationen gibt es unter www.vhs-henstedt-ulzburg.de oder bei Jochen Brems unter 04193/7553000.

VHS Henstedt-Ulzburg: Sprachliche Integration von Geflüchteten

Im neuen Programm der VHS nimmt die sprachliche Integration geflüchteter Menschen einen wichtigen Teil ein. So wurden als Reaktion auf den Ukraine-Krieg mehrere Kurse geschaffen – schon heute kommen täglich mehr als 200 Personen zur VHS, um hier Deutsch zu lernen. Künftig kümmert sich die Dozentin Amir Bahar um Menschen persischer Herkunft.