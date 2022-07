Kultursommer Norderstedt: Miu singt und spricht auf der Bühne Klartext

Norderstedt. Miu hat eine klare Haltung gegen die Gestrigen, die Nörgler und „Spaziergänger“. Die Sängerin, Gitarristin, Pianistin und Songschreiberin sagt und singt ihre Meinung öffentlich und postet sie auf Social-Media-Kanälen. „Diese ,Spaziergänger’, die leichtfertig die Corona-Pandemie mit der NS-Zeit vergleichen, sind geschichtsvergessen, die Pandemie ist keine NS-Zeit und keine Diktatur, wir müssen auf unsere Demokratie aufpassen und darauf, dass sich Geschichte nicht wiederholt, wir müssen den Zeitzeugen zuhören, solange sie bei uns sind“, sagte Miu alias Nina Graf bei ihrem Konzert zum zweiten Norderstedter Kultursommer im Innenhof des Kulturwerks. Eine starke Ansage, die sie in ihrem Song „The Reminder“ verarbeitete. Die ganze Geschichte hat die Sängerin als Video mit acht Zeitzeugen-Berichten auf YouTube gestellt.

Kultursommer: Miu spricht und singt Klartext

Zu ihrem ersten Song „Dancing In A Minefield“ passte der Soundcheck, den das Publikum mit wachsender Neugier beobachtete. Zudem durfte das Publikum beim Konzert des Chores „Chorus Mind“ noch vor der Bühne auf Stühlen sitzen. Doch für das Miu-Konzert wurden sie abgeräumt. Prompt verteilten sich die Besucherinnen und Besucher auf die Bänke und Stühle seitlich der Bühne. Mehrmals bat Miu ihre Fans auf die jetzt leere Fläche vor der Bühne, doch nur wenige folgten. Wieder andere organisierten sich zumindest für den hinteren Bereich auf der leeren Fläche Stühle.

Party-Stimmung kommt nur mühevoll auf

Entsprechend mühevoll war es für Miu und ihre Band mit Gitarrist Magnus Landsberg, Bassist Falko Harrishausen, Drummer Alexander Klauck und Keyboarder Joscha Farries, so etwas wie Party-Stimmung aufkommen zu lassen. Gleichwohl hörte das Publikum den aussagekräftigen Liedern der Sängerin gespannt zu und vor allem ihrer klaren, charismatischen und bisweilen rockigen Stimme, die doch auch so nachdenklich und romantisch klingen kann.

Kultursommer: Mius inniger Blick für ihren Gitarristen

Vielfach bohrt sie Befindlichkeiten auf, so in „It’s a Trap“: „Ich habe mir als Kind das Erwachsenwerden leichter vorgestellt, aber niemand hat mich gewarnt.“ Oder über das Kennenlern-Ritual, das sie in „So much more“ thematisierte. „Ich habe das Ganze übersprungen und bin gleich bei ihm eingezogen, es hält bis heute“, freute sie sich und sah „ihren“ Gitarristen Magnus Landsberg innig an. Seitdem lebt Miu in Norderstedt.