Wetter Norderstedt: Wolken, Regen, Wind – dann kehrt heißer Sommer zurück

Wechselhaftes Wetter in Norderstedt. Ab wann die Temperaturen wieder steigen und wie die Aussichten für die Küsten sind.

Das Wetter in Norderstedt ist derzeit sehr unbeständig: Regen und Wolken wechseln sich mit wenigen Sonnenstunden ab (Archivbild).

Norderstedt. Der Blick aus dem Fenster zeigt: Das sommerliche Wetter macht in Norderstedt Pause. „Am Freitag wird es noch mal wechselhaft mit Wolken und wenigen Sonnenstunden. Vormittags kann es zu Regenschauern kommen“, sagt Dominik Jung, Diplom-Meteorologe bei Wetter.net. Außerdem wird es etwas windiger – bei etwa 21 Grad.

Doch die gute Nachricht ist: Am Wochenende soll es voraussichtlich trocken bleiben. „Es werden um die 20 Grad mit etwa zehn Sonnenstunden“, sagt der Wetter-Experte. Warm genug also für einen Ausflug mit der Familie oder einen Besuch des Norderstedter Kultursommers.

Wetter Norderstedt: Die Aussichten für das Wochenende

„Montag, Dienstag und Mittwoch wird es freundlich und trocken mit bis zu 24 Grad“, so Jung. In der zweiten Wochenhälfte könnten die Temperaturen dann auf bis zu 25 oder sogar 30 Grad ansteigen. Ob die bereits angekündigte Hitzewelle wirklich nach Norderstedt kommt? Das könne man noch nicht verlässlich vorhersagen, so der Meteorologe.

Ein Ausflug an die Nord- oder Ostsee lohnt sich in den kommenden Tagen aber auf jeden Fall: „Dort ist es insgesamt freundlich und nur etwa zwei Grad kälter als hier“, sagt Jung. Dazu weht eine kühle Brise – die bei der Wärme aber vermutlich eine willkommene Abwechslung ist.