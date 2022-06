Veranstaltungen in Norderstedt: Tipps fürs Wochenende

So sah es 2019 auf dem Festival am See im Norderstedter Stadtpark aus. Nach der Zwangspause geht’s jetzt wieder los.

Norderstedt. Das Wochenende steht vor der Tür. Wie verbringt man es, wenn man in Norderstedt, Henstedt-Ulzburg oder anderswo im Kreis Segeberg wohnt? Etwa in Hamburg? Ist gar nicht notwendig. Auch die Region nördlich der Metropole bietet viel, wie wir wissen. Und was genau geht nun morgen und übermorgen, bei dem schönen Sommerwetter? Wir hätten da ein paar Tipps.

Veranstaltungstipp: Festival am See im Stadtpark Norderstedt

Nach zwei Jahren Zwangspause findet an diesem Sonnabend, 11. Juni, wieder das Festival am See im Norderstedter Stadtpark statt. Von 18 Uhr an spielen zwei Live-Bands aus Übersee auf der Bühne vor der Waldpark-Arena. Wie gewohnt umsonst und draußen.

Los geht das Spektakel gegen 18 Uhr mit Dylan Le Blanc. Der Singer-Song-Writer aus Louisiana ist der Folk-Musik verhaftet und hat bereits vier Alben in seiner bewegten Karriere aufgenommen. Der Gitarrist mit der Neil-Young-Stimme will die Stadtpark-Bühne mit seiner Energie und seinen verträumten, melancholischen Liedern in Stimmung bringen und einen Hauch von Woodstock nach Norderstedt bringen.

Danach werden Samantha Martin & Delta Sugar auftreten. Die Kanadierin aus Toronto war mit ihrer Band bereits zweimal im Norderstedter Music-Star. Nun wird sie erstmals Open Air zu sehen und zu hören sein. Die Zuschauer werden den Abend bis in die späte Dämmerung an der Waldbühne genießen können.

Künstlerinnen zeigen am Wochenende ihre Ateliers

La Sognatrice heißt dieses Kunstwerk, das Jolind im Jahr 2002 geschaffen hat. Die heiteren Bäume stammen aus dem Jahr 2005. Die Norderstedter Künstlerin Jolind Kacmarz in ihrem Atelier.

Foto: Bianca Bödeker/Jolind Kacmarz

Mehr als 130 Künstlerinnen und Künstler öffnen zur Aktion „Sommerateliers“ am Sonnabend und Sonntag, 11. und 12. Juni, jeweils von 11 bis 19 Uhr, wieder ihre Ateliers, Galerien und Werkstätten in Schleswig-Holstein und Hamburg, präsentieren ihre Arbeiten und zeigen die ganze Vielfalt der bildenden Kunst aus den Bereichen Metall, Keramik, Holz, Textil, Glas, Papier, Malerei, Grafik, Skulptur, Foto, Video, Objekt bis zur Installation. Aus dem Kreis Segeberg sind Malerin Jolind Kaczmarz und Heidi Koß in Norderstedt, Friedrichsgaber Weg 414, dabei. Sie zeigen Malerei, Grafik und Skulpturen. In Tangstedt öffnet Angela Scherer-Kern ihr Atelier „lunArtis“ am Wacholderweg 22 und zeigt Malerei und Metallarbeiten. In Bimöhlen präsentiert Bettina Malinowski ihre Malerei- und Keramik-Werke in ihrem Atelier, Weide 4. Eine Gesamtübersicht über die Ateliers gibt es auf der Webseite der Veranstalter.

Henstedt-Ulzburg feiert am Sonnabend sein Gemeindefest

Darauf warten die Menschen in Henstedt-Ulzburg seit zwei Jahren. Denn ursprünglich sollte das Gemeindefest 2020 eine große Sause zum 50. Geburtstag von Henstedt-Ulzburg werden. Dann kam die Pandemie. Jetzt kann endlich wieder eine Party mitten im Ort steigen. „Mein Platz in der Gemeinde“, so heißt das Motto des Gemeindefestes am Sonnabend, 11. Juni, im und rund um den Bürgerpark.

Die Eröffnung wird um 14 Uhr sein (Ende gegen 19 Uhr), traditionell durch den Musikzug der Feuerwehr und dann durch Bürgermeisterin Ulrike Schmidt. Im Bürgerpark werden sich Vereine und Verbände präsentieren. Das Areal ist aufgeteilt in acht Bereiche: Aktionsplatz, Europaplatz, Kirchenplatz, Kulturplatz, Politikplatz, Rettungsplatz, Sozialplatz und Stiftungsplatz. Parallel gibt es ein Bühnenprogramm mit Orchestermusik, Vorführungen des SV Henstedt-Ulzburg, der Lütten School, des Reit- und Fahrvereins Kisdorf, Henstedt-Ulzburg und Umgebung und des Tanzstudios Winter.

Gleich nebenan wird zudem am 11. und 12. Juni im Bürgerhaus der Kunsthandwerkermarkt der KuKuHU stattfinden. Und auch im Jugendzentrum Tonne an der Beckersbergstraße ist viel los: Hier lädt der Träger In Via zu einem Tag der offenen Tür, von 14 bis 18 Uhr wird ein Graffitikünstler Interessierten das Sprayen zeigen, es gibt Angebote für Filmgestaltung, Billard, Kickern oder Volleyball.

Kabarett- und Theaterabend im Bürgerhaus in Alveslohe

Einstein ist jetzt 65 Jahre tot. Wer stellt als Nächster unser Weltbild auf den Kopf? Und haben wir dann noch Zeit? Ist Buddha ein spezifisch norddeutscher Ausdruck für ein bekanntes Streichfett oder deutet es auf eine Sinnsucherin mit Lese-Rechtschreibschwäche? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigen sich Anna Schäfer und Jochen Kilian in ihrem Programm „Jetzt, morgen war gestern“. Sie werden es am Sonnabend ab 20 Uhr im Bürgerhaus Alveslohe (Am Bahnhof/Paul-Simon-Weg) zeigen. Karten gibt es an der Abendkasse.

Veranstaltung in Bad Bramstedt: Mit der Rikscha zum Sommerfest

Passend zur guten Wettervorhersage für Sonntag, 12. Juni, 10 bis 17 Uhr, laden die Stadtwerke Bad Bramstedt zum Sommerfest ins Wasserwerk an der Hamburger Straße 100 ein. „Wir freuen uns auf einen schönen Sommertag mit Ihnen und Ihrer Familie“, schreiben die Veranstalter und versprechen Live-Musik und Unterhaltung sowie „Spiel und Spaß“ für die Kinder.

Die Besucherinnen und Besucher können sich durch das Wasserwerk führen und seine Funktionsweise erklären lassen. Zudem besteht die Möglichkeit, Fighter Buggys – elektronische Spielzeugfahrzeuge – zu steuern.

Für Essen vom Grill sowie Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass auf dem Gelände des Wasserwerks keine Parkplätze zur Verfügung stehen. „Bitte nutzen Sie hierfür die Parkplätze des Action Marktes. Von dort gibt es einen kostenlosen Rikscha-Service zum Fest.“