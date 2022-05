Zwei weitere Senioren im Kreis Segeberg sterben an Corona

Kreis Segeberg. Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei – auch wenn es sich im öffentlichen Leben für viele Menschen so anfühlt. Doch nach wie vor sterben Bürgerinnen und Bürger an Covid-19 – auch im Kreis Segeberg. Wie der Infektionsschutz des Kreisgesundheitsamtes am Montag mitteilte, verstarben in der vergangenen Woche zwei Männer an oder mit Corona. Sie waren 82 und 84 Jahre alt.

„Weitere Angaben zu den Personen machen wir nicht“, sagt Kreissprecherin Sabrina Müller. „Aktuell werden acht Segebergerinnen und Segeberger in einer Klinik behandelt, vier davon intensivmedizinisch.“ In der Woche davor starb eine 85 Jahre alte Frau an oder mit einer Corona-Infektion, in den Kliniken lagen noch 14 Infizierte, vier davon auf der Intensivstation.

Die Inzidenz im Kreis wird von der Landesmeldestelle der Christian-Albrechts-Universität in Kiel mit 245 für den Kreis Segeberg angegeben. Doch aufgrund der Tatsache, dass viele ihre Infektion gar nicht mehr melden, sind diese Werte weitgehend ohne Aussage.