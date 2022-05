Norderstedt: Minderjährige Räuber überfallen 16-Jährigen

Die Fahndung der Norderstedter Polizei mit mehreren Streifenwagen blieb am Sonnabend erfolglos.

Norderstedt. Ein 16-Jähriger wurde am Sonnabend von Unbekannten am Busbahnhof (ZOB) in Norderstedt-Mitte ausgeraubt. Die Fahndung der Polizei nach den beiden Tätern blieb bislang erfolglos.

Wie die Polizei am Montag berichtete, saß der 16-Jährige aus Norderstedt gegen 22.35 Uhr auf einer Bank am ZOB, südlich der Rathausallee. Zwei ihm unbekannte junge Männer sollen ihn dann angesprochen haben. Einer der Täter forderte unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Wertgegenständen.

Als das Opfer fliehen wollte, schlug der Täter zu

Als der 16-Jährige nun versuchte, zu fliehen, schlug der einer der Räuber auf ihn ein und nahm ihm schließlich den Geldbeutel ab. Der Räuber floh danach in den unterirdischen Teil der U-Bahn-Station und verließ diesen auf der nördlichen Seite der Rathausallee wieder. Dessen Begleiter floh in einer andere Richtung.

Der Räuber war mutmaßlich minderjährig

Die Fahndung der alarmierten Polizei mit mehreren Streifenwagen verlief ergebnislos. Der Täter wurde von dem 16-Jährigen als ungefähr 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Er soll ebenfalls etwa 16 Jahre alt sein und er trug bei der Tat eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Jacke und eine weiße FFP2-Maske, dazu eine Bauchtasche. Vom Phänotypus könnte der Unbekannte aus dem südasiatischen Raum stammen.

Der Begleiter war ähnlich alt, zwischen 1,55 und 1,65 Meter groß und schlank. Er hatte schwarzes lockiges Haar und war mit einer gelben Jacke der Marke NorthFace bekleidet. Die Beamten der Ermittlungsgruppe Jugend suchen Zeugen und bitten Hinweise unter 040/52 80 60.