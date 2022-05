Rapper Seom: Viel Eintritt für simple Weisheiten

Norderstedt. Die Sehnsucht der Menschen nach heiler Welt wird immer stärker. Die Corona-Pandemie, der bestialische Krieg Putins gegen die Ukraine mitten in Europa, dazu weltweit Konflikte, Hungersnöte und Inflation verunsichern die Menschen. Viele suchen daher ihr Seelenheil in der Esoterik, zumal die Mainstream-Religionen derzeit in hausgemachten Skandalen versinken.

Die Nutznießer dieser Sinnsuche sind Menschen wie Patrick Kammerer aus Kaufbeuren im Allgäu. Er nennt sich „Seom“ – das steht für Sensitivität, Energie, Orientierung und Mut. Kammerer ist Sänger, Rapper, Coach und er macht aus der Angst und Sinnsuche der Menschen seinen Profit. Der selbsternannte „Livecoach durch Musik“ verbreitete seine „Lehren“ am Freitag in Norderstedt.

Seom sang vor 440 Fans im Kulturwerk

Seom, alias Patrick Kammerer aus Kaufbeuren in Bayern, steht auf der Bühne des Kulturwerks.

Foto: Heike Linde-Lembke

Die städtische Mehrzwecksäle GmbH gab ihm im Kulturwerk die Gelegenheit dazu. „Seom“ konnte den großen Saal mieten, die Zuhörerinnen und Zuhörer zahlten im Vorverkauf stolze 34 Euro, an der Abendkasse 40 Euro. Der große Saal mit 440 Sitzplätzen war ausverkauft – die One-Man-Show „Seom“ hat sich für den esoterischen Alleinunterhalter aus Bayern gelohnt – ohne Live-Band, dafür vor Weltuntergangs-Kulisse.

Als „Special Guest“ schickte der Esoterik-Rapper den Kieler Sänger Christian Vicelli auf die Bühne, der mit seinen vier Liedern wie sein kleiner Bruder wirkte, „eine neue Erde“ kreieren und „Herzen verschenken“ möchte, wie er im Rap-Rhythmus sang.

Sogar Kinder saßen gebannt in der ersten Reihe

Und dann der große Bruder – „Seom“. Scheinbar gelassen schlenderte der nett lächelnde Kahlkopf barfuß, in immens weiter Hose und locker fallendem Hemd auf die Bühne und lud seine Fans ein: „Ich möchte ein Wunder mit dir teilen.“ Auch einige seiner Fans waren barfuß unterwegs. Sogar Kinder in der ersten Parkettreihe verfolgten das „Seom“-Spektakel gebannt.

Scheinbar euphorisch erzählte der Entertainer von seinem eineinhalb jährigen Sohn Finn, der für ihn das „größte Wunder“ sei und dem er ebenso einen Song widmete wie dessen Mutter Johanna: „Alle Mütter sind Heldinnen.“ Da hat er durchaus Recht, und viele Männer könnten diesen Satz gern verinnerlichen.

Doch dann kam er auf die Idee, sein Gedicht „Das Leben liebt dich“ wie ein Gebet, wie eine Beschwörungsformel zu rezitieren. Weitere Sprüche und Lieder wie „Du bist ein Geschenk für die Welt“ folgten, die alle durch suggestive Wiederholungen ritualisiert wurden.

Simple Weisheiten – und das alles vergoldet

Auch von „wahrhaftiger Dankbarkeit, die dein Leben vergoldet“ sang und sprach „Seom“ und schickte sein Publikum auf „innere Reise in ihre eigene vergoldete Halle“. Das hört sich dann so an: „Entspann dich, lass vor deinem inneren Auge einen goldenen Saal entstehen“. In diesem Saal wird dann das Bild eines geliebten Menschen beschworen, den es in einen ebenfalls goldenen Rahmen zu packen gilt, um ihn bei Bedarf immer wieder hervorholen zu können in die „Gedenkhalle der Dankbarkeit“. Zweifelsohne steht Dankbarkeit jedem Menschen gut, aber warum ausgerechnet in einer „goldenen Halle“?

Zunehmend wird „Seoms“ Stimme charismatisch einlullend, bevor er sein Publikum auffordert, mit ihm in einem Lied zu einfachen, aber kraftvollen Hintergrund-Rhythmen (vom Band) ihre Stimmen zu erheben und zu „kraftvollen Kriegerinnen und Kriegern mit Urkraft“ zu werden. „Jeder Mensch hat ein Herz und könnte die Waffen niederlegen und sagen, ich mach bei dem Scheiß nicht mehr mit“, sagt „Seom“. Er sollte dort einen Auftritt planen, wo die Russen in der Ukraine gerade Menschen massakrieren.