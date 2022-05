Frau wusste 78 Jahre nichts von ihren vier Geschwistern

NORDERSTEDT. 78 Jahre lang dachte sie, sie wäre Einzelkind. Nun hat sie plötzlich Geschwister – gleich vier an der Zahl. Damit nicht genug. Sie wusste auch 78 Jahre lang nicht, wer ihr Vater ist, nur ein kleines Passfoto gibt es von ihm. Und obendrein entdeckte Marina Mello, dass sie nicht nur Norderstedterin ist. „Durch meinen Vater bin ich halbe Wienerin“, sagt die Amateurschauspielerin, die beim Norderstedter Amateur-Theater NAT auf der Bühne steht und noch den Gründer Alfred Stern kannte, der die Bühne 1947 ins Leben rief.

Geboren wurde Marina Mello in Wittstock in Brandenburg. Dort machte ihre Tochter Sandra im vorigen Sommer Urlaub und erinnerte sich, dass ihre Mutter Marina Mello am 25. August 1943 in Wittstock geboren wurde. Sie brachte ihr Reiseprospekte mit als Anregung, doch einmal ihre Herkunft – und damit auch ihre eigene und die ihrer Schwester Ines – zu erforschen.

Marina Mellos Bekannter Niels Krüger fand im Internet die Adresse des Wittstocker Standesamts. Sie fuhr hin und fragte nach ihrer Geburtsurkunde. „Die Beamtin griff ins Regal, holte einen Ordner heraus, blätterte und zeigte mir meine Geburtsurkunde, so erfuhr ich endlich, wer mein Vater ist“, sagt Marina Mello.

Mutter sprach nie über Vater – jetzt weiß Marina Mello, warum

Ihre Mutter Irmgard Louise Ida Meiborg hatte nie über ihren Vater gesprochen. Als sie die Geburtsurkunde las, wusste sie auch, warum: „Der SS.-Rottenführer Ferdinand Maller, zur Zeit in Krakau, SS.-Kraftfahrschule II; deutscher Reichsangehöriger, geboren am 12. November 1919 in Wien, gottgläubig, hat vor dem deutschen Gericht in Krakau (Geschäftsnummer …) am 12. November 1943 seine Vaterschaft zu dem nebenbezeichneten Kinde anerkannt. Wittstock (Dosse), den 19. November 1944. Der Standesbeamte.“

Dieses Passfoto war das einzige, was Marina Mello von ihrem Vater hatte.

Foto: Privat

Nach dem ersten Schock suchte sie im Internet nach Ferdinand Maller. Sie entdeckte, dass er in Wien lebte und in der Nähe von Wien, in Ybbs an der Donau, eine Quelle entdeckte und eine Mineralwasser-Abfüllanlage aufbaute, die Fabrik „Marillenkracherl“. 1984 übernahm Sohn Gerhard die Anlage, ihr Halbbruder, der am 1. April in Pension ging und jetzt mit seiner Ehefrau Margit einige Kilometer weiter in Pöchlarn, der Geburtsstadt des Malers Oskar Kokoschka, an der Donau ein Künstlerhaus betreut. Ihr Vater Ferdinand Maller starb 1995.

Marina Mellos Bekannter Niels Krüger recherchierte die genaue Adresse, sie machte sich wieder kurzentschlossen auf den Weg, klingelte und sagte einfach: „Guten Tag, ich bin Marina Mello, die Schwester von Gerhard Maller.“ Die schlichte Antwort: „Kommen Sie rein.“ Gerhard Mallers Tochter rief ihren Vater an, der unterwegs war, und sagte: „Deine Schwester ist hier.“ Er kam sofort, rechnete aber nicht mit einer Schwester Marina aus Deutschland, sondern mit seiner 57-jährigen Schwester Wilma aus Wien, Sängerin des Wiener Staatsopernchores.

Der Vater erzählte seinen anderen Kindern nichts über die Vergangenheit

„Er war platt, als er erfuhr, dass er noch eine Schwester hat“, erinnert sich Marina Mello an das erste Kennenlernen. Und: „Als Einzelkind plötzlich Geschwister zu entdecken, ist ein Schock, aber ein schöner, ich will sie jetzt alle näher kennenlernen, alle meine Geschwister“, sagt Marina Mello. Sie besuchten auch das Familiengrab Maller auf dem Pöchlarner Friedhof, wo ihr Vater und ihr Großvater begraben sind. Und sie lernte in Wien ihre Halbschwester Wilma und den Halbbruder Peter kennen, der dort eine Uhrenwerkstatt betreibt.

Marina Mello besuchte mit ihrem Halbbruder Gerhard Maller das Familiengrab in Pöchlarn.

Foto: Maller

„Mein Vater hat nie etwas über seine Vergangenheit erzählt“, sagte Gerhard Maller jetzt bei seinem Besuch in Norderstedt und erzählte, dass seine Schwester Wilma sehr geweint habe, als sie von ihrer Halbschwester Marina erfuhr. Wilma Maller hatte vor sieben Jahren eine Familienaufstellung machen lassen. „Sie sagte immer, da ist noch jemand in der Familie, die wir noch nicht kennen – und sie hatte recht, das ist für sie eine grandiose Bestätigung“, freut sich Gerhard Maller.

Und: „Als ich Marina sah, hat sie mich sofort an meine lustige Tante Eugénie erinnert, die Schwester meines Vaters, sie sieht ihr sehr ähnlich.“ Plötzlich fiel ihm zu seiner Freude auch noch ein, dass er nun nicht mehr der Älteste der Geschwister ist. Auch seine Töchter würden den Familienzuwachs genießen. „Alles, was mit Familie zu tun hat, lieben sie“, sagte Gerhard Maller.

„Mitte Februar besuchte mich schon mein Halbbruder Peter aus Wien, weil er in Stade eine Reparaturmaschine für seine Uhrenwerkstatt kaufen wollte“, sagt Mello. Eine weitere Schwester lebt in Krems. „Sie heißt Evelyn und wird demnächst 60 Jahre alt, auch sie will ich unbedingt kennenlernen“, sagt Marina Mello, die sich riesig auf ihre neu entdeckte Familie freut.