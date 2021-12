Norbert Krebs, Uwe Groth und Jochen Süme (von links) vom Seniorenbeirat in Henstedt-Ulzburg und Mirko Brix, der Ortsvorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes, bieten ab 4. Januar alle 14 Tage einen Shuttle für Rhener an, die Unterstützung bei der Fahrt zur Bank in der Gemeindemitte benötigen.