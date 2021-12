Steife Brise wirbelt Oldesloer Publikum kräftig durch

Nichts zu lachen? Bei der Weihnachtsshow des Improtheaters gibt Publikum die Richtung an. Das sorgt für witzige Szenen und viel Spaß.

Möven beim Abheben oder Flugzeuge im Formationsflug? Was immer die Fantasie der Zuschauer beflügelt, die Darsteller der Steifen Brise setzen es gekonnt in Szene.

Bad Oldesloe. Witz, Tempo, jede Menge kreativer Einfälle und Mut, diese spontan auf der Bühne umzusetzen – das alles zusammen macht den Charme eines guten Improvisationstheaters aus. Eines der bekanntesten im norddeutschen Raum ist Steife Brise. Das Ensemble ist am Freitag, 17. Dezember, im Kultur- und Bildungszentrum (KuB) in Bad Oldesloe mit seiner Weihnachtsshow zu Gast.

Und natürlich darf bei so einer Show die musikalische Begleitung nicht fehlen. Denn ohne Lieder kommt wohl kaum eine besinnliche Weihnachtsstimmung auf. Wobei Besinnlichkeit ohnehin nicht das Ziel der Steifen Brise sein dürfte. Die Auftritte zielen eher darauf ab zu testen, über wie viel Lachmuskelkapazitäten die Zuschauer trotz mangelnden Training wegen der Pandemie noch verfügen.

Darsteller bauen lokale Bezüge zum Spielort ein

KuB-Mitarbeiter Tim Knackstedt berichtet, dass es in Bad Oldesloe ein Stammpublikum für Improtheaterformate gibt. Er sagt: „Die Steife Brise ist regelmäßig bei uns zu Gast.“ Die Truppe sei ein beliebter Klassiker, der bei den Zuschauern einen guten Anklang finde. Das könnte unter anderem daran liegen, dass die Künstler lokale Gegebenheiten und Persönlichkeiten gern mit in ihr Spiel einbringen und das Ganze so einen persönlichen Bezug bekommt.

Dafür sorgen auch die Zuschauer, deren Vorgaben im Bühnengeschehen umgesetzt werden. Umso mehr das Publikum die Darsteller herausfordert, umso überraschender ist das Ergebnis.