Corona-Update Beziehung am Scheideweg

„Das fühlt sich an wie eine Freundin, die nicht weiß, ob sie mit einem Schluss machen will oder nicht. Und man weiß nicht, was man tun soll, damit es wieder vorwärts geht“, sagte der Hamburger Koch und Gastronom Tim Mälzer. Gemeint hat er nicht seinen Beziehungsstatus, sondern die tiefe Verunsicherung darüber, ob und wann und wenn vielleicht irgendwann ja, für wie lange und unter welchen Bedingungen er und seine Kollegen und Kolleginnen ihre Betriebe wieder öffnen dürfen.