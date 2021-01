Zwei Pflegeheim-Bewohner sterben nach Infektion

Insgesamt drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 im Kreis. Dazu gibt es 55 weitere nachgewiesene Neuinfektionen.

Kreis Segeberg. Drei weitere ältere Menschen aus dem Kreis Segeberg sind über das Wochenende an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Darunter sind eine Frau (73) und ein Mann (82) aus dem Seniorenheim „Haus Goldenbek“ in Pronstorf. Dort war in der letzten Woche ein Ausbruch bekanntgeworden. Der dritte Todesfall – und der 71. seit Beginn der Pandemie – ist ein 83 Jahre alter Mann ohne Bezug zu einer Pflegeeinrichtung. Insgesamt wurden seit Freitag 51 weitere, durch einen PCR-Test verifizierte Corona-Neuinfektionen registriert. Darunter sind 27 Kontaktpersonen.

Damit gibt es aktuell 549 mit Sars-Cov2 infizierte Segebergerinnen und Segeberger. 1419 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne. 45 Personen werden in einem Krankenhaus behandelt, davon fünf auf einer Intensivstation. Die Sieben-Tages-Inzidenz wird vom Robert-Koch-Institut derzeit mit 100,7 angegeben – das ist niedriger als die Nachbarkreise Stormarn (123,7) und Pinneberg (161,3).

Keine Impftermine bei der Kreis-Hotline

Unterdessen weist die Kreisverwaltung noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die neue Hotline (04551/951 98 33), die zusammen mit der Stadt Norderstedt angeboten wird, ausschließlich für allgemeine Anliegen zum Thema „Corona“ vorgesehen ist. Fragen werden hier montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr beantwortet. Termine für die Impfzentren werden über diese Telefonnummer nicht vergeben. Hierfür hat das schleswig-holsteinische Gesundheitsministerium eine neue Hotline freigeschaltet unter 0800/455 65 50. Parallel sind Anmeldungen weiterhin über 116 117 sowie online über www.impfen-sh.de möglich. Am Dienstag, 12. Juni, werden ab 8 Uhr wieder Termine vergeben für die Woche ab dem 18. Januar.