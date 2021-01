Kaltenkirchen. Um kurz vor 13 Uhr hat sich bereits eine Schlange am Eingang des Kaltenkirchener Impfzentrums gebildet. Zu diesem begehrten Termin will niemand zu spät kommen. Seitdem die umfunktionierte Gewerbehalle in der Borsigstraße, in der die Menschen ihre Immunisierung gegen Covid-19 erhalten, eröffnet worden ist, wird hier pro Tag jeweils zwischen 13 und 18 Uhr geimpft. Bisher genügt das verfügbare Vakzin – es ist das Serum von Pfizer-Biontech – für 60 Personen. Bei einem Ortstermin haben sich der Segeberger Landrat Jan Peter Schröder sowie die CDU-Landtagsabgeordneten Katja Rathje-Hoffmann und Ole-Christopher Plambeck einen Eindruck über die Erkenntnisse der ersten Phase geben lassen.

Die Abläufe haben sich bewährt, wie Christian Leschert vom zuständigen Amt für Katastrophenschutz berichtet. „Zu 90 Prozent werden hier ältere Menschen geimpft, zehn Prozent sind Pflegepersonal oder Angehörige, die ein Elternteil pflegen.“ Diese seien, sofern sie eine amtliche Bescheinigung mitbringen, ebenfalls berechtigt. Auch wenn wie berichtet das Anmeldeverfahren für viel Frust gesorgt hat, ist es demnach so, dass weitestgehend hier Personen im Alter von 80 oder älter und nicht vorrangig im Gesundheitsbereich tätige Menschen geimpft werden.

Über 200-mal wurden neue Impfausweise ausgestellt

Um den Überblick zu behalten, gibt es bei der Registrierung „Laufzettel“. So wird gewährleistet, dass sich niemand eine Impfung ermogeln kann. Teilweise seien auch Bürger ohne Termin vorbeigekommen. „Die haben wir abgewiesen“, so Leschert. Zur Verifizierung genügt stets ein Personalausweis, es sei auch kein Problem, wenn dieser gerade abgelaufen sei. Leschert: „Uns reicht auch ein Führerschein oder eine Krankenkassenkarte.“ Und wer seinen Impfausweis vergessen oder zuhause nicht gefunden hat, kann vor Ort einen neuen erhalten. Das passiert recht oft. „Wir haben über 200 Impfbücher ausgegeben.“ Ergänzend rät er dazu, den Anamnese- und Einwilligungsbogen ausgefüllt mitzubringen, damit Zeit gespart werden kann.

Immer morgens liefert das Technische Hilfswerk den Impfstoff aus dem Lager an, dann ist dieser bereits von minus 70 Grad auf 0 Grad erwärmt. Für die Impfungen wird das Konzentrat mit Kochsalzlösung verdünnt. Es werden seit Beginn sechs Dosen verimpft, auch wenn dies die anfängliche EU-Zulassung nicht vorgesehen hat. „Die sechste ist für den Rettungsdienst“, so Leschert. „Wir nutzen alles, was wir können.“ Allgemein zählt das Personal im Impfzentrum zur Gruppe mit höchster Priorität, schon 60 Mitarbeiter haben ihre erste Dosis erhalten.

Bis jetzt keine beobachteten Nebenwirkungen

Nach der letzten Impfung gegen 18 Uhr ist der Wartebereich stets noch eine Zeit lang geöffnet. Wer mag, kann zwar sofort nach Hause fahren, geraten ist aber, mindestens 15 Minuten zu ruhen. Für Menschen, die Blutverdünnungsmittel nehmen, sind 30 Minuten empfohlen. Kurzfristige körperliche Beschwerden oder Nebenwirkungen sind in Kaltenkirchen nicht beobachtet worden. „Wir hatten bis jetzt keine Probleme“, sagt Christian Leschert. Wenn der Impfbetrieb für den Tag erledigt ist, werden die sensiblen Bereiche penibel gereinigt und desinfiziert, das dauert drei Stunden.

Die Politiker loben das Konzept und die Umsetzung. „Wenn es darauf ankommt, funktioniert der Katastrophenschutz“, sagt Ole-Christopher Plambeck. „Im letzten Frühjahr hätten wir nicht gedacht, dass wir so früh einen Impfstoff haben. Und jetzt haben wir 29 Impfzentren, genau so viele wie Hessen. Wir sind gut aufgestellt. Der Servicegedanke wird hier umgesetzt.“ Katja Rathje-Hoffmann ist „beeindruckt, wie schnell das gegangen ist. Das schafft viel Vertrauen, sich impfen zu lassen“.

Ärztenetzwerk ruft zur Impfung auf

Die Impfbereitschaft sei hoch, das haben die Abgeordneten mitbekommen. In der Region hat in dieser Woche auch das Ärztenetzwerk „HUK & HANN“, das Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Norderstedt, Bad Bramstedt und Umgebung umfasst, nachdrücklich dazu aufgerufen, sich auf diese Art gegen eine schwere Covid-19-Erkrankung zu schützen. „Wir empfehlen die Impfung, um sich und Angehörige zu schützen. Wir selbst sehnen unsere eigene Impfung herbei, um unsere eigenen Patienten noch sicherer behandeln zu können. Um eine sogenannte Herdenimmunität zu erreichen, müssen sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen“, heißt es in einer Mitteilung.

Anmeldeprobleme: Bürgermeister schreibt an Minister

Doch die Terminvergabe und allgemein die Form, mit der gerade ältere Bürgerinnen und Bürger über das Verfahren informiert werden, ist noch nicht optimal. Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause (CDU) hat sich nun sogar schriftlich an den schleswig-holsteinischen Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) gewandt. Zwar dankt er für die Wahl Kaltenkirchens, ein Standort zu sein. Nur: „Leider gehen seit der Eröffnung in meiner Verwaltung und auch bei mir persönlich viele, häufig nachvollziehbare, Beschwerden insbesondere der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger ein.“

Es geht um vergebliche Versuche, eine Impfung zu buchen, sowohl telefonisch als auch online. „Mir erscheint auch das Verfahren für die Terminvereinbarung über das Internet zumindest für ältere Mitbürger zu komplex“, so Krause. Seine Bitte: Zumindest für diese Klientel sollte ein anderes Verfahren gewählt werden, die Personen doch direkt kontaktiert werden. Dazu regt er „unbürokratische Unterstützung“ an, Fahrdienste, Erstattung von Taxikosten.

Land wird zwei Infoschreiben verschicken

Katja Rathje-Hoffmann, die auch sozialpolitische Sprecherin ihrer Fraktion in Kiel ist, kennt die Kritik an den Anmeldemöglichkeiten. „Es ist ein Windhund-Prinzip, das kann man gut oder nicht gut finden. Aber wir sind am Anfang der Impfkampagne.“ Im Januar werden, wie es auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) angekündigt, alle Schleswig-Holsteiner per Post Infoschreiben erhalten. „Und dazu gibt es ein gesondertes für Menschen über 80“, so Rathje-Hoffmann.

Das Gesundheitsministerium erweitert dazu auch die telefonischen Kapazitäten, um die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung (116 117) zu entlasten, über die Impftermine vereinbart werden können. Der zweite Weg ist bekanntlich das Onlineportal www.impfen-sh.de. „Die Anmeldung über die beiden Kanäle funktioniert zwar schnell und effizient, sodass alle verfügbaren Termine zuletzt innerhalb von weniger als einer halben Stunde gebucht waren. Damit hatten erneut 7.500 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner Ihre beiden Impftermine vereinbart. Dadurch, dass die Nachfrage nach Terminen allerdings so hoch, und das Angebot so knapp ist, führt das bei einer Überlastung der Hotline 116 117 verständlicherweise auch zu Enttäuschungen und Frustration“, schreibt das Ministerium in einer Mitteilung.

Daher werde nun zusätzlich eine weitere Hotline freigeschaltet unter 0800/455 65 50. Damit solle dem „Informations- und Gesprächsbedarf besser entsprochen werden“. Ebenso werden hier auch Anmeldungen möglich sein. Die nächsten Termine können am Dienstag, 12. Januar, ab 8 Uhr gebucht werden.