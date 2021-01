Das Norderstedter Impfzentrum, das auch den Hamburger Norden abdecken soll, befindet sich in der "TriBühne" am Rathausmarkt.

Coronavirus Impfzentrum in Norderstedt soll am 1. Februar starten

Kaltenkirchen. Die Impfkapazität im Kreis Segeberg kann in den nächsten Wochen erweitert werden. Nachdem am vergangenen Montag das Impfzentrum in einer umfunktionierten Gewerbehalle in Kaltenkirchen seinen Betrieb aufgenommen hat, soll dort ab Montag, 18. Februar, eine zweite Impflinie bedient werden können. Das geschehe auch mit Blick auf die bald vorgesehene erste Runde an Zweitimpfungen, sagt Landrat Jan Peter Schröder. Dazu ist der Start am länderübergreifenden, auch den Hamburger Norden abdeckenden Norderstedter Standort in der dortigen „TriBühne“ für Montag, 1. Februar, geplant. „Ich betone ausdrücklich, dass es sich bisher um eine vorläufige Terminplanung handelt, die sich im Zuge eines sehr dynamischen Geschehens auch nochmal ändern kann“, so Schröder.

Roeder: "Beruhigendes Signal" für die Bürger

Norderstedts Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder begrüßte die Entscheidung. „Für uns als Stadt, aber auch für tausende Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg, ist das ein wichtiges, positives und vor allem beruhigendes Signal. „Wir begrüßen das Engagement von Seiten des Landes und des Kreises und dass sich schon bald insbesondere die besonders gefährdeten Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen können. Die Gesundheit und Sicherheit der Menschen ist unser aller Anliegen. Dem Schutz der Menschen kommen wir so ein gutes Stück näher.“ Rund um den Rathausmarkt hat die Stadt bereits deutlich sichtbare Hinweisschilder anbringen lassen, zuletzt hatten viele Bürger bei der Verwaltung angerufen und gefragt, wann denn das Impfzentrum eröffnen würde.

Für die dritte, ebenso bereits fertiggestellte Einrichtung im Kreis, eine Tennishalle in Wahlstedt, gibt es noch keinen Termin. Weitere Planungen, das betrifft auch eine weitere Erhöhung der Kapazität in Kaltenkirchen und Norderstedt, würden laut der Segeberger Verwaltung gemacht, wenn die weitere Impfstofflage absehbar sei.

Drei weitere Covid-19-Todesfälle im Kreis

Die Pflegeinrichtung „Haus Ilse“ in Norderstedt trauert am Freitag um zwei weitere Bewohner, die in Folge des Corona-Ausbruchs verstorben sind. Ein 82 Jahre alter Mann und eine 92-jährige Frau erlagen ihrer Covid-19-Infektion. Insgesamt sind bislang fünf Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung an oder mit Corona verstorben. 59 überwiegend demente Senioren sowie 29 Mitarbeitende wurden positiv getestet.

Darüber hinaus vermeldete der Kreis Segeberg einen weiteren Todesfall. Eine 66-jährige Frau, die in keinem Zusammenhang mit einem Alten- und Pflegeheim steht, ist ebenfalls verstorben. Die Gesamtzahl der Toten im Kreis hat sich damit auf nun 68 erhöht.

Kreisweit hat es am Freitag 40 nachgewiesene Corona-Neuinfektionen (am Vortag waren es 45) gegeben, darunter 17 Kontaktpersonen von bereits positiv Getesteten. Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis beträgt jetzt 2944. Wieder als genesen gelten 2302 Menschen. Aktuell sind 574 Personen mit Corona infiziert. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1695 Personen, wieder aus dieser entlassen sind 7308. 47 Personen werden in einer Klinik versorgt, davon sieben auf einer Intensivstation.​