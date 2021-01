80 Menschen in Norderstedter Pflegeeinrichtung infiziert

Das "Haus Ilse" an der Segeberger Chaussee in Norderstedt.

Kreis Segeberg. In der gerontopsychiatrischen Pflegeeinrichtung „Haus Ilse“ in

Norderstedt haben sich 80 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Nachdem in

der vergangenen Woche erste positive Testergebnisse bekannt geworden waren,

wurden alle 62 Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Großteil der insgesamt 81

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Neujahrstag getestet. Bei zehn Beschäftigten steht der Test noch aus. Positiv getestet sind aktuell 59 Bewohner sowie 21

Mitarbeiter. Fünf davon wohnen nicht im Kreis Segeberg.

Die gesamte Einrichtung steht unter Quarantäne. Der Infektionsschutz des

Kreises Segeberg ermittelt weiter und steht in einem engen Austausch mit dem

„Haus Ilse“. Das "Haus Ilse" an der Segeberger Chaussee ist eine staatlich anerkannte

geschlossene gerontopsychiatrische Fachpflegeeinrichtung.