Sieben Todesfälle - Onlineportal für Impfzentren startet

Als erstes Impfzentrum im Kreis Segeberg soll der Standort in Kaltenkirchen am 4. Januar den Betrieb aufnehmen.

Kreis Segeberg. Über die Weihnachtstage und das Wochenende sind im Kreis Segeberg sieben Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben – sechs Frauen (53, 57, 75, 77, 85, 90) und ein 78 Jahre alter Mann. Dazu hat es 83 weitere nachgewiesene Neuinfektionen gegeben, darunter sind 33 Kontaktpersonen. Damit sind aktuell 452 Menschen infiziert. 35 Personen werden klinisch versorgt, zwei auf einer Intensivstation. In häuslicher Quarantäne befinden sich 1364 Segebergerinnen und Segeberger. Die aktuelle durch das Robert-Koch-Institut veröffentliche Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 74,0. Diese Zahl ist aus mehreren Gründen wenig aussagekräftig. So suchen während der Feiertage laut RKI weniger Menschen einen Arzt auf, es werden weniger Proben genommen, weniger Laboruntersuchungen durchgeführt - und in Konsequenz weniger Nachweise an die Gesundheitsämter gemeldet.

Keine Entspannung in Rickling

Sorgen bereitet, was den Kreis Segeberg betrifft, insbesondere die Situation im Psychiatrischen Zentrum in Rickling, wo es zwei der sieben Todesfälle gegeben hat. Zuvor waren am 19. Dezember mehrere Fälle im Rehabilitations- und Pflegebereich auf der Station 10 B festgestellt worden, betroffen waren nach Auswertung der Tests 20 der 25 Bewohnerinnen und Bewohner, dazu neun von 14 Mitarbeitern. „Wir hoffen und beten, dass die Menschen, die sich uns anvertraut haben, und unsere Kollegen bald wieder gesund werden", sagt Pastor Andreas Kalkowski, Direktor des Landesvereins für Innere Mission, der das Zentrum betreibt. „Da sich der Gesundheitszustand nach einer Coronavirus-Erkrankung schnell verschlechtern kann und viele Bewohner durch Vorerkrankungen geschwächt sind, sind weitere Todesfälle aber nicht auszuschließen."

Derzeit werden drei Personen im Allgemeinen Krankenhaus Bad Segeberg behandelt, zwei weitere im Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster. Die weiteren Betroffenen sind in ihren Zimmern isoliert, sie zeigen leichte Symptome. Von den Mitarbeitern sind keine schwer erkrankt. Sie werden derzeit von Kollegen aus anderen Bereichen der Klinik vertreten.

Die Infektionskette ist unklar

Auf der Station leben Menschen mittleren bis höheren Alters, sie alle weisen vielfältige chronische psychische Vorerkrankungen oder Suchterkrankungen auf, befinden sich daher in ständiger ärztlicher Behandlung. „Es ist aber keine geschlossene Station, sondern eine offene mit Wohnbereich und Gemeinschaftsbereich“, sagt Sebastian Wieschowski, Sprecher des Landesvereins. Vor dem Corona-Ausbruch habe es Überlegungen gegeben, die Station aus Infektionsschutzgründen abzuschotten, doch man wollte die Bewohner nicht komplett isolieren. Wie das Virus in die Einrichtung kam, ist unklar. „Es wird in alle Richtungen geguckt, aber es lässt sich nicht eingrenzen“, so Wieschowski. Es sei beängstigend gewesen, wie schnell die Todesfälle eingetreten seien, „gerade bei Menschen, die schon mehrere Päckchen zu tragen haben“.

Mobile Impfteams haben Tätigkeit aufgenommen

Schrittweise haben unterdessen in Schleswig-Holstein am Sonntag und Montag die mobilen Impfteams ihre Arbeit aufgenommen. „Neun Impfteams mit zehn Ärzten sind unterwegs“, sagt Nikolaus Schmidt, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein. Bis Montagmittag, 13 Uhr, seien von den Teams 671 Menschen mit dem Serum von BioNTech/Pfizer geimpft worden. In welchen Kreisen welche Alten- und Pflegeeinrichtungen auf den Routen liegen und entsprechend besucht werden, veröffentlicht die KVSH derzeit nicht. „Wir haben uns auf eine zurückhaltende Strategie verständigt“, so Schmidt. Die Landesregierung spricht von insgesamt über 800 Impfungen am Sonntag, in dieser Zahl sind auch Krankenhäuser enthalten.

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sagte, dies sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg aus der Pandemie. „Angesichts des begrenzt verfügbaren Impfstoffes bitte ich herzlich alle Menschen um Geduld, die denjenigen, die besonders gefährdet sind, den Vortritt lassen müssen. Diese Solidarität insbesondere mit der Generation unserer Eltern und Großeltern sollte selbstverständlich sein.“

Die Alten- und Pflegeheime im nördlichsten Bundesland waren aufgerufen worden, bei Bewohnerinnen und Bewohnern – oder den gesetzlichen Betreuern – sowie der Belegschaft die jeweilige Impfbereitschaft abzufragen. Anschließend wird auf eine Terminabsprache gewartet. „Wir sind angefragt worden, wer bei uns impfbereit ist. Aber wann es losgeht, wissen wir nicht“, heißt es zum Beispiel aus dem Haus zum Steertpogg in Norderstedt. Dieses war im Herbst von einem schweren Corona-Ausbruch betroffen, 15 Menschen starben an einer Erkrankung. Mittlerweile ist die Einrichtung infektionsfrei.

Terminvereinbarung für Impfzentren online und telefonisch

Ab Dienstag (29. Dezember) gehen die Vorbereitungen für die Impfzentren in die nächste Phase. Über www.impfen-sh.de und zudem über die Telefonnummer 116 117 sollen individuelle Termine in den Zentren vereinbart werden können. Ab dem 4. Januar würde pro Kreis bzw. pro kreisfreier Stadt dann zunächst je ein Zentrum mit einer Impflinie starten – für Segeberg wird das Kaltenkirchen sein, Wahlstedt und Norderstedt würden folgen. Monatlich sollen landesweit bis zu 300.000 Impfungen möglich sein – abhängig ist das von der Menge der verfügbaren Impfdosen.

Gemäß der geltenden Priorisierung, die das Bundesgesundheitsministerium festgelegt hat, gehört nur ein begrenzter Personenkreis zur ersten Gruppe. Das sind einerseits alle Bürgerinnen und Bürger, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, dazu Pflegekräfte stationärer Pflegeeinrichtungen und ambulanter Pflegedienste, ambulante Palliativ-Versorgung sowie Mitarbeitende von Rettungsdiensten und Personal einzelner Praxen, in denen hoch vulnerable Patientengruppen behandelt werden.

Weitere Einrichtungen, deren Personal Priorität hat, sind die Impfzentren selbst, dazu Bereiche der Onkologie und Transplantationsmedizin. Dort werden in der Regel Patienten betreut, bei den ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf besteht. Menschen über 80, die zu Hause betreut werden und nicht zu einem Impfzentrum fahren können, müssen warten – Grund sind die besonderen Lager- und Transportbedingungen des Vakzins. Als Nachweise für eine Berechtigung zum Impfen sind der Personalausweise sowie gegebenenfalls eine Bestätigung des Arbeitgebers erforderlich. Hierzu soll es ein Formular geben.

Weitere Fragen, die das Gesundheitsministerium beantwortet hat:

1. Werde ich schnell einen Termin bekommen, wenn ich zu den Berechtigten gehöre?

Angesichts der begrenzten Verfügbarkeit des Impfstoffes werden erst nach und nach berechtigte Personen einen Termin bekommen können. Zu Beginn werden also viele Menschen trotz der Berechtigung noch keinen Termin erhalten können, da noch nicht für alle berechtigten Personen der Impfstoff verfügbar ist.

2. Welche Termine werden vergeben?

Zunächst werden voraussichtlich nur wochenweise Termine vergeben können. Also für Anfragen, die in der laufenden Woche gestellt werden, werden i.d.R. jeweils für die kommende Woche Termine vergeben usw. Damit soll zum einen eine tatsächliche Wahrnehmung der Termine sichergestellt werden und zum anderen soll die Verfügbarkeit des Impfstoffes sichergestellt werden.

3. Wird auch der Termin für die zweite notwendige Impfung vergeben werden?

Ja, Termine werden ausschließlich paarweise vergeben, da es wichtig ist, beide Impfungen zu machen. Das Robert-Koch-Institut teilt dazu mit: Für eine vollständige Immunisierung sind mit dem mRNA-Impfstoff von BioNTech zwei Impfstoffdosen im Abstand von 21 Tagen notwendig. Nach Auskunft des Impfstoffherstellers ist dabei der Abstand von 21 Tagen einzuhalten.

4. Wann kann ich mich auch bei meinem Hausarzt/meiner Hausärztin impfen lassen?

Das ist aufgrund der besonderen logistischen Anforderungen des Impfstoffes der Firma BioNTech nicht möglich derzeit. Die speziellen Anforderungen an Lagerung und Transport (Tiefkühlung u.a.) bedingen die Impfung dieses Impfstoffes in Impfzentren, durch mobile Impf-Teams oder in Kliniken. Derzeit befinden sich noch weitere Impfstoffe im Zulassungsverfahren, deren Anforderungen vergleichbar mit denen herkömmlichen Impfstoffes sind. Sobald diese zugelassen und verfügbar sind, können diese auch in der Hausarztpraxis verimpft werden. Wann das ist, kann derzeit noch nicht abgesehen werden.

5. Wie kann eine pflegebedürftige Person, die zu Hause betreut wird, und älter als 80 Jahre ist, derzeit geimpft werden?

Auf Basis der Vorgaben der ständige Impfkommission und der bundesrechtlichen Festlegungen werden derzeit Pflegeeinrichtungen – in denen ein höheres Ansteckungsrisiko besteht - priorisiert. Der derzeit ausschließlich eingesetzte Impfstoff von BioNTech muss zur Verimpfung aufbereitet werden. Einmal aufbereiteter Impfstoff kann nicht mehr transportiert werden, daher ist das auch nicht einfach möglich. Sofern die Möglichkeit besteht, kann in einem Impfzentrum ein Termin angefragt und gebucht werden, zu dem Angehörige/Betreuer dann die pflegebedürftige Person bringen können.

6. Kann ich als Schleswig-Holsteiner bei der Terminanfrage ein Impfzentrum auswählen – auch wenn es nicht in meinem Wohnortkreis liegt?

Ja. Den Standort können Sie als Schleswig-Holsteinerin/er bei der Terminanfrage/-buchung selbst auswählen.