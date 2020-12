Muhammad Unais ist das Weihnachtsbaby 2020

Um 16.14 Uhr kommt am 24. Dezember in der Paracelsus-Klinik das dritte Kind einer jungen Quickborner Familie zur Welt.

Henstedt-Ulzburg. Er ist 3170 Gramm schwer, 49 Zentimeter groß und erfreut sich bester Gesundheit: Muhammad Unais ist das Weihnachtsbaby in der Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg, kam am Heiligen Abend um 16.14 Uhr zur Welt. "Es ist ein großes Glück, einen gesunden Sohn geschenkt bekommen zu haben", sagten die Eltern Faiza Younas und Younas Mohammad. Der Neugeborene hat noch zwei Geschwister (drei und fünf Jahre alt), die ebenso beide in Henstedt-Ulzburg geboren wurden. Die junge Familie lebt im benachbarten Quickborn, in Deutschland sind sie seit 2012. Ursprünglich stammen sie aus Pakistan.