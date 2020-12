Das erste Weihnachtsfest in der neuen Heimat

LANGENHORN Bereits vor Wochen hatten sie den Weihnachtsschmuck aufgehängt. Nicht erst Ende November wie die anderen im Haus. Zu Hause haben sie noch früher geschmückt. Aber hier wäre ihnen das falsch vorgekommen. Aus diesem Grund haben sie damit gewartet. Den ganzen September lang. Und den Oktober auch noch. Dann, am 1. November, haben Lord Wally Cuaresma (28) und seine Frau Analiza Cuaresma (34) mit dem Schmücken begonnen. Sie haben den Kranz mit den goldenen Sternen und der Lichterkette an die Haustür gehängt, im Wohnzimmer über die gesamte Fensterfront eine Tannengirlande mit roten Christbaumkugeln gespannt und die Schneekugeln aufgestellt, drei Stück insgesamt. Mit winzigen Häusern und Tannen unter einer Glaskuppel. Lord Wally Cuaresma hat sie bei Ebay gekauft, drei Stück für zehn Euro. Als sie nach Deutschland gekommen ist, war kein Platz mehr im Gepäck. Jeder von ihnen hat nur einen Koffer von zu Hause mitgebracht.

Ihr Zuhause waren bis vor 18 Monaten die Philippinen. Dort sind sie geboren und aufgewachsen, dort leben ihre Familien. Und dort haben sie sich kennengelernt. In einem Sprachkursus für Pflegekräfte, die in Deutschland arbeiten wollen. Eine Agentur hatte sie angeworben und an Arbeitgeber in Deutschland vermittelt. Ihn an das Deutsche Rote Kreuz, sie an die Asklepios-Kliniken. Ihn nach Rheinland-Pfalz, sie zuerst nach Hessen und dann nach Hamburg.

Ein Paar waren sie da noch nicht. Nur Freunde. Vertraute in einer fremden Welt, in der nichts zu sein scheint wie zu Hause. Und trotzdem – oder gerade deswegen: Bereut haben sie ihren Entschluss nicht, noch nie. Nicht einmal in den ersten Wochen, als sie jeden Morgen mit brennenden Augen vor Heimweh aufgestanden sind. „Deutschland ist ein besseres Land“, sagt Lord Wally Cuaresma. Als Krankenpfleger hat er auf den Philippinen umgerechnet 150 Euro verdient – hier sind es mindestens 2000 Euro netto. Das meiste davon schickt er nach Hause zu seiner Familie.

Aber, das ist ihm ganz wichtig, es geht nicht nur ums Geld. Sondern auch die Arbeitsbedingungen, die Ausstattung. Früher, als er noch auf den Philippinen, hat er manchmal gehört, dass es in den deutschen Krankenhäusern ganze Räume voll mit Medikamenten und Verbandsmaterial gibt. Vorstellen konnte er sich das damals nicht. Glauben kann er es heute manchmal noch nicht. „Wenn man aus einem Land kommt, in dem viele Krankenhäuser alt und schlecht ausgestattet sind und die Patienten für alles bezahlen müssen, ist die Versorgung in Deutschland überwältigend“, sagt Lord Wally Cuaresma. Als er damals das Angebot hatte, nach Deutschland zu gehen, wusste er fast nichts über das Land. Deswegen hat er gegoogelt, im Internet recherchiert. Und seine Eltern gefragt. Sie sagten, dass Deutschland besser sei.

Der 28-Jährige hat seine Eltern seit 18 Monaten nicht gesehen. Erst kam Corona, und dann Baby Gabriel. „Er ist unser erstes Integrationsbaby“, sagt Stefanie Ludwig und klingt stolz. Sie ist Leiterin des Asklepios-Willkommenszentrums Hamburg und für die Integration internationaler Pflegekräfte zuständig. Die Abteilung in der Asklepios-Klinik Nord Heidberg wurde erst im September neu aufgebaut. „Nachdem man erkannt hat, wie groß der Pflegenotstand in Deutschland ist, hat man mit der gezielten Akquise von internationalen Fachkräften begonnen“, sagt Stefanie Ludwig. Bereits seit 2019 haben die Asklepios-Kliniken in Darmstadt ein eigenes Schulungszentrum, in dem Pflegekräfte aus dem Ausland für den Einsatz ausgebildet werden – vor allem auch sprachlich. „Da ein Zentrum alleine jedoch nicht gereicht hat, wurde jetzt mit dem Asklepios-Willkommenszentrum Hamburg eine zweite Einrichtung gegründet, die für die sieben Kliniken in der Hansestadt verantwortlich ist“, so Stefanie Ludwig. Sie ist selbst examinierte Pflegefachkraft und leitet nicht nur das neue Willkommenszentrum, sondern auch die Abteilung Integration am Heidberg-Krankenhaus. „Am Anfang haben wir gedacht, wir kümmern uns um fünf oder sechs Leute – jetzt sind wir für 20-mal so viele zuständig“, sagt Ludwig. Allein in den letzten 20 Monaten sind nach und nach 80 internationale Kräfte in der Asklepios- Klinik Nord Heidberg eingetroffen und mussten betreut werden. Das neunköpfige Team um Stefanie Ludwig organisiert Sprachkurse, kümmert sich um Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen, hilft bei der Wohnungssuche und Behördengängen, stellt Kontakt zu Banken sowie Versicherungen her, leitet die internationalen Pflegekräfte in der speziellen deutschen Pflege auf den Stationen in der Klinik an und veranstaltet Schulungen landestypischen Sitten und Gebräuchen. „Das ist unheimlich wichtig“, sagt die Expertin. „Und zwar nicht nur für die internationalen Pflegekräfte, sondern auch für die Mitarbeiter vor Ort, die mit den Neuen zusammenarbeiten.“ Da die Sitten in jedem Land unterschiedlich seien, käme es sonst schnell zu Missverständnissen. Das fange schon bei einfachen Sätzen an wie „Der Nächste, bitte“ oder „Sie sind dran!“, unter denen sich viele der Multikulti-Fachkräfte überhaupt nichts vorstellen können.

Auch Analiza und Lord Wally Cuaresma mussten sich mühsam in ihrem neuen Leben zurechtfinden – und zueinander finden. Denn selbst nachdem sie bereits geheiratet hatte, im Dezember 2019, waren sie weiterhin getrennt – er im Süden Deutschlands, sie im Norden. Sogar bei der Geburt von Gabriel vor sechs Monaten lebte und arbeitete Lord Wally Cuaresma noch mehr als 500 Kilometer entfernt. Bis auch er einen Job von der Asklepios-Klinik Heidberg angeboten bekam, denen die Familienzusammenführung wichtig war - und die beiden zusammenziehen konnten.

„Bin dreimal zu Ikea gefahren, um alles für die Wohnung zu besorgen“, sagt der 28-Jährige stolz und erzählt, wie er mit U-Bahn und Bus vom Schmuggelstieg nach Schnelsen gefahren ist, Sofa, Schrank und Esstisch gekauft hat – und gar nicht bedacht hat, wie er die Möbel nach Hause bekommt. „Musste schließlich mit dem Taxi zurückfahren“, sagt er und lacht. Einen Führerschein hat er nicht, noch nicht. Aber er will ihn nächstes Jahr machen. Dafür spart er gerade. 2000 Euro braucht man dafür, hat er gehört. Er hat schon angefangen zu sparen.

Er braucht ein Auto, um anzukommen. Nicht irgendwo am Ziel. Sondern in Deutschland. Ein weitere Schritt, um sich zugehörig zu fühlen, heimisch. Das Heimweh, das Ana und Lord Wally am Anfang oft zu überwältigen drohte, hat an Wucht verloren. Oftmals, wenn sie im Supermarkt stehen und nicht wissen, was sich hinter den Lebensmittelverpackungen verbirgt, fühlen sie sich immer noch fremd. Aber es wird besser, jeden Tag. Mit jedem Wort, das sie lernen, sprechen, verstehen.

Sie haben Freunde gefunden, viele sind Philippiner wie sie. Sie unterstützen sich gegenseitig. Versuchen, die Lücke zu füllen, die durch die Auswanderung und zurückgelassene Angehörige in der Heimat entstanden ist.

Ana leidet darunter besonders. Ihr fehlen ihre Mutter und ihr Vater. Nicht nur als Eltern – sondern auch als Großeltern von Gabriel. Wenn Lord Wally tagsüber arbeiten geht, fühlt sie sich oft einsam. Im nächsten Jahr will sie wieder arbeiten, einen Kindergartenplatz für Gabriel hat sie schon gefunden.

Heiligabend war sie mit Gabriel allein. Lord Wally musste arbeiten, er hatte Spätdienst, bis 21.30 Uhr. Danach haben sie etwas ganz besonderes gegessen. Nicht Reis, wie sonst jeden Tag dreimal. Sondern einen Schinken. Und Spaghetti mit Tomatensoße, aber süßer, als man es hier kennt. So, wie sie es zu Hause gekocht haben. Es war ein leises Fest, ganz anders als früher, wo die ganze Familie zu Besuch war und man zusammen Karaoke gesungen hat. Einen Weihnachtsbaum haben sie nicht. „War zu schwer, den ohne Auto nach Hause zu bekommen“, sagt Lord Wally und zuckt mit den Achseln. Ist nicht schlimm! Nächstes Jahr klappt es bestimmt. Außerdem haben sie ja ihre drei Schneekugeln. Das reicht.