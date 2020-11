Kreis Segeberg. Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen.





Es war Winter in Prag, und ein frischer Lufthauch zog durch Ämter und Behörden. Im Januar 1968 hatte das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei nach monatelangen Diskussionen Alexander Dubcek, vormals Parteisekretär der Slowakei, zum Parteichef gewählt. Umgehend fuhr der neue erste Mann nach Moskau, um die Kremlführung davon zu unterrichten, dass man in der CSSR umfangreiche Reformen durchführen werde.

Die russische Regierung nahm das zur Kenntnis und stimmte laut Schlusskommuniqué des Treffens mit den ehrgeizigen Plänen des Besuchers überein. Es wurde Frühling in Prag, und ein milder Wind öffnete neue Türen. Im April wählte das ZK ein neues Präsidium - erstmals in geheimer Wahl – und plante, die Nationalversammlung mit allen Vollmachten auszustatten, „die ein Parlament in einer demokratischen Republik“ besäße. Aufgeschreckt hagelte es Kritik von den Regierungen der anderen Warschauer-Pakt-Staaten.

Die UdSSR winkte mit dem Knüppel: Nach einem offiziell als Kuraufenthalt deklarierten Besuch von Ministerpräsident Kossygin in der CSSR rückten am 31. Mai sowjetische Einheiten zu Stabsmanövern ein. Doch durch Drohgebärden war die Reformlust der Tschechoslowaken nicht mehr aufzuhalten. Längst war nicht bloß die Regierung, sondern die Bevölkerung Motor der Bewegung. Am 27. Juni veröffentlichten 70 Künstler, Wissenschaftler und Sportler ein Manifest, in dem sie vehement die Fortsetzung der Demokratisierung forderten. Die Dubcek-Regierung versuchte zwar, das bejubelte Manifest durch eine Gegenschrift abzumildern, aber der Zorn des „großen Bruders“ UdSSR ließ sich nicht mehr besänftigen.

Es wurde heiß in Prag, und der milde Wind zum Orkan. Am Abend des 20. August meldete der Kontrollturm des Flughafens Prag-Ruzyne plötzlich den Anflug von drei sowjetischen Transportmaschinen. Trotz verweigerter Landeerlaubnis und sofort lahmgelegter Flughafenzentrale landeten die Flugzeuge. Russische Fallschirmjäger schwärmten aus, installierten technisches Gerät zum Notbetrieb eines Luftkreuzes – und im Minutentakt landeten weitere Maschinen. Panzerkolonnen rasselten vom Gebiet der Nachbarstaaten DDR, Polen, Ungarn und UdSSR aus auf die tschechoslowakische Hauptstadt zu. Am Morgen des 21. August 1968 war Frühlingsende in Prag.





Unter welchem Schlagwort ging das umstrittene Manifest der 70 Reformer in die Geschichte ein?

