Tangstedt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Tangstedt ein neues Alten- und Pflegeheim bekommt, ist wieder deutlich gestiegen. Die Gemeindevertretung beschloss mit großer Mehrheit – lediglich die Grünen stimmten dagegen – die formal notwendige Auslegung der Änderung des Bebauungsplans 28 . Dieser beinhaltet, wie mehrfach berichtet, die Rahmenbedingungen für einen Abriss und Neubau einer ungefähr doppelt so großen Pflegeeinrichtung am Standort des insolventen Haus Sommer . Im September hatte es bei der ersten Abstimmung ein Patt gegeben, was einer Ablehnung gleichkam. CDU, FDP und BGT brachten das Thema nun erneut auf die Tagesordnung.

Die Gesellschaft für Wohnkonzepte (GWK) steht als Investor für das neue Projekt bereit. Man könne sich glücklich schätzen, diesen gefunden zu haben, sagte Arne Müssig, Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten. Währenddessen bekannte Johannes Kahlke (SPD), „hin- und hergerissen“ zu sein. „Einerseits werden die Nachbarn vor vollendete Tatsachen gestellt, andererseits haben wir die Bedarfe der Menschen, die auf Pflege angewiesen sind.“ Auch Christoph Singer (Grüne) sprach von einem „großen Risiko“, er befürchtet offenbar Klagen gegen das Vorhaben. Dennoch, „auch wenn wir nicht zugestimmt haben“, hoffe er auf eine Umsetzung. Diese könnte 2021 beginnen, sofern das Bauleitverfahren im Frühjahr abgeschlossen wird.

Bewohner des Haus Sommer mussten bereits ausziehen

Die Bewohner der bisherigen Einrichtung hatten angesichts der baldigen Schließung ausziehen müssen, nachdem der Pachtvertrag während des laufenden Insolvenzverfahrens gekündigt worden war. Unterschiedliche Auffassungen existieren weiterhin darüber, ob die Einstellung des Betriebs abzuwenden gewesen wäre. Singer berichtete von einem Gespräch mit dem Insolvenzverwalter, wonach es unzutreffend sei, dass ein Auszug der Bewohner mit dem ersten negativen Votum zum B-Plan zusammenhing. „Ich bedaure, dass hier eine gewisse Drucksituation aufgebaut wurde“, er verlangte eine Richtigstellung.

Bürgermeister Jürgen Lamp (CDU) nahm das zur Kenntnis, blieb aber bei seiner Einschätzung. Der Investor sei „sehr überrascht“ über die damalige Entscheidung der Gemeindevertretung gewesen, „hatte er doch die Absicht, alles Menschenmögliche für eine Abwendung des Verfahrens zu tun“, schrieb Lamp in den „Tangstedter Seiten“, die jeder Haushalt im Ort erhält.

Der Abschluss des Insolvenzverfahrens sei nach der Abstimmung erfolgt, „der Insolvenzverwalter sah keine andere Möglichkeit“. Die GWK-Geschäftsführung äußerte sich auf Abendblatt-Nachfrage nicht zu dem Thema.