Norderstedt . Was macht ein Musiker aus Slowenien in Krachledernen in Norderstedt? Ganz klar: Er backt Keksmonster. Musikalische Keksmonster. Und er ruft alle Kinder zu einem Keksmonster-Kreativ-Wettbewerb auf. Die Siegerprämie: 500 Euro für einen Kindergarten. Damit das Kekse- beziehungsweise Plätzchenbacken auch richtig gute Laune macht, hat Aleš Slivnik mit seiner Band „Bayern Stürmer“ einen schwungvollen Keksmonster-Song geschrieben und als Video aufgenommen.

„,Kekse gegen Corona’ ist unser Wettbewerbs-Motto“, sagt Aleš Slivnik. Er ist Leiter und Akkordeonist der norddeutschen Band „Bayern Stürmer“, die in der ganzen Welt Konzert gibt. Seine sieben Mitspieler kommen aus Niedersachsen, doch Aleš Slivnik hat in Norderstedt sein Zuhause. An der Ulzburger Straße führt er zusammen mit Tristan Kindel das Fachgeschäft „Akkordeon Profis“.

„Wir wollen den Kindern in diesen Corona-Zeiten etwas Witziges bieten und haben uns den Keksmonster-Wettbewerb ausgedacht, bei dem alle mitmachen können“, sagt Aleš Slivnik und zeigt stolz sein Keksmonster-T-Shirt.

Passend zu T-Shirt und Video haben die „Bayern Stürmer“ eine Keksmonster-Maske zum Ausmalen und ein Keks-Rezept entworfen. Auch Yared Dibaba und die „Hamburger Schlickrutscher“ haben die Idee mit ausgetüftelt. „Wir möchten die Videos der Kinder wiederum im Internet zeigen, doch Kindergesichter sind dort tabu, daher haben wir die Maske erfunden“, sagt Slivnik.

Das Rezept für den Keksmonster-Wettbewerb: Maske von der Website kopieren, ausschneiden, ausmalen und zusammensetzen. Alles zum Keksebacken bereitstellen, Maske aufsetzen, das von der Keksmonster-Website heruntergeladene Musik-Video einschalten, Nudelholz, Backblech oder andere Back-Utensilien schwingen und dann – ganz wichtig – einen Keksmonster-Tanz erfinden. Den Tanz entweder als Solist oder mit Familie und Freunden filmen und als Wettbewerbs-Beitrag an die Band „Bayern Stürmer“ mailen.

„Das kreativste, witzigste, schönste Tanz-Video gewinnt natürlich“, verspricht Aleš Slivnik. Wer siegt, erhält 500 Euro für einen Kindergarten und ein exklusives Liveständchen der „Bayern Stürmer“. Einsendeschluss ist der vierte Advent, 20. Dezember.

„Während Aleš sich um Keksmonster in ganz Deutschland kümmert, passe ich auf, dass Werkstatt und Geschäft gut laufen“, sagt Tristan Kindel und lacht verschmitzt. Im Leben des Akkordeon-Duos dreht sich alles um das alte und doch so moderne Instrument. „Es hat eine unglaubliche Klangvielfalt, man kann alles von Bach und Beethoven bis Blues und Boogie spielen, und man kann es überall mit hinnehmen“, sagt Kindel.

Ihr Geschäft „Akkordeon Profis“ mit Werkstatt haben Kindel und Slivnik im März eingerichtet. Wegen der Corona-Krise mussten sie es aber gleich wieder schließen. „Aber wir haben Akkordeons zur Reparatur an der Ladentür annehmen können“, sagt Tristan Kindel. Bis zum Umzug an die Ulzburger Straße hatten sie seit September 2017 Geschäft und Werkstatt an der Segeberger Chaussee.

Bei den „Akkordeon Profis“ stehen alle Akkordeon-Instrumente vom Bandoneon bis zum pittoresken steirischen Akkordeon in den Regalen. Kindel und Slivnik haben ihre Leidenschaft zum Akkordeon in ihren Familien entdeckt.

Aleš Slivnik zog vor 14 Jahren aus Slowenien nach Bayern. Der 48 Jahre alte studierte Musikpädagoge ist unter anderem zusammen mit den Oberkrainer Musikanten aufgetreten. Heute spielt er nicht nur, er komponiert auch und singt. Auch der 37-jährige Tristan Kindel wuchs mit Musik auf und lernte Akkordeon, Klavier und Gitarre. 2004 begann er seine Ausbildung zum Handzug-Instrumentenmacher. Er spielt bei der „Hamborger Schietgäng“ mit, bei „Kabel JO“ und „3Meer“ und ist auch Dozent beim Deutschen Harmonika-Verband in Remscheid.

Ab April wollen die „Akkordeon Profis“ an der Ulzburger Straße auch Konzerte und Workshops geben.