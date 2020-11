Kreis Segeberg. Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Wir veröffentlichen täglich unsere Rätsel-Kolumne – gesucht wird der Name einer bekannten Persönlichkeit. Los geht’s!





Als der Zar am 27. Mai 1703 bekanntgab, in einem sumpfigen Flussdelta mitten im Nirgendwo eine Hauptstadt bauen zu wollen, konnten es viele seiner Untertanen kaum fassen. Andererseits war man von dem gerade 30 Jahre alten Herrscher schon einiges gewohnt. Ein Biograf attestierte dem Zaren höchst ambivalente Charakterzüge: „Rohes, tölpelhaftes Benehmen, Neigung zur Narretei und Maskerade, mangelnde Selbstkontrolle und erschreckend grausame Rachsucht gingen Hand in Hand mit außerordentlicher Lernbegierde im handwerklich-praktischen Bereich des Lebens, Entschlossenheit zu notwendigen, wenn auch schwierigen Unternehmungen und nicht nachlassendem Eifer.“

Bereits als Zehnjähriger war der Zarewitsch seinem schwachsinnigen Halbbruder Iwan vorgezogen und durch einen Staatsstreich inthronisiert worden. Nachfolgende blutige Massaker schockierten den Jungen so, dass er zeitlebens unter nervösen Gesichtszuckungen litt. Dieses Trauma hielt ihn jedoch keineswegs davon ab, seinerseits Grauen zu verbreiten: Nach einem Aufstand der Kosaken ließ er die Galgen mit den Erhängten auf Flößen den Don hinuntertreiben.

Furcht und Angst waren ständige Begleiter seiner Regentschaft, die dem Volk eigentlich eine neue Zeit der Beglückung durch westlichen Fortschritt bringen sollte. Der Zar setzte auf bürgerliche und adelige Intelligenz, er hatte „das Fenster nach dem Westen weit geöffnet“. Als „Unteroffizier Michajlow“ reiste er inkognito nach England, Holland, Brandenburg, Dänemark und Venedig, um sich über den neuesten Stand wissenschaftlicher und technischer Entwicklung zu informieren.

Dank der so gesammelten Erkenntnisse wuchs die Stadt im Flussdelta überraschend schnell. Erstmals kamen in Russland Schubkarren zum Einsatz, Windmühlen nach holländischer Bauart trieben Gattersägen an, Pumpen legten Sümpfe trocken.

Im Jahr 1710 zählte die Stadt bereits 8000 Bewohnerinnen und Bewohner – nicht wenigen davon hatte der Zar ausdrücklich die Ansiedlung befohlen. Und schon 30 Jahre, nachdem man die erste Blockhütte im Morast zusammengezimmert hatte, begann die neue Metropole den westlichen Hauptstädten den Rang abzulaufen.





Wie hieß der zimmernde Zar, der die Stadt am Flussdelta aus dem Sumpf stampfen ließ?

