Tangstedt . Der Fahrer eines Ford Mustang GT hat am Sonntag auf der Bundesstraße 432 in der Gemeinde Tangstedt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam, Richtung Bad Segeberg fahrend, nach links von der Fahrbahn ab und landete dann auf einem Feld. Der Wagen zog eine mehr als hundert Meter lange Spur über den Acker, bevor er sich an einem Entwässerungsgraben vermutlich überschlug und entgegengesetzt der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Heckverkleidung, Frontverkleidung und das Dach des Fahrzeugs waren teilweise abgeflogen beziehungsweise stark eingedrückt.

Die Freiwillige Feuerwehr setzte schweres Gerät ein, um den Autofahrer mit Hydraulik-Schere und Spreizer aus dem Fahrzeug zu befreien. Der total zerstörte Wagen musste später von einem Abschleppdienst aufwendig geborgen werden. Der Fahrer des Mustang war während der Rettungsarbeiten ansprechbar und zog sich offenbar vergleichsweise leichte Verletzungen zu. Er wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die B 432 zwischen Hamburg und Bad Segeberg musste für längere Zeit voll gesperrt werden. Der Ford Mustang ist in Hamburg zugelassen.