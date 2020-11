Tangstedt. Es wird in der Tangstedter Gemeindevertretung auf der Sitzung am Mittwoch, 18. November (19.30 Uhr, Turnhalle), eine erneute Abstimmung über die Änderung des Bebauungsplans 28 geben – also über jene Vorlage, die den Neubau eines Alten- und Pflegeheims an der Dorfstraße mit mindestens 80 Plätzen ermöglichen könnte. Dieses Projekt bewegt viele Menschen im Ort seit Monaten.

Wie berichtet, hat an diesem Standort vor Kurzem das insolvente Haus Sommer, in dem einst 40 ältere Menschen lebten, seinen Betrieb eingestellt. Und das auch, so hat es insbesondere Tangstedts Bürgermeister Jürgen Lamp (CDU) wiederholt gesagt, weil die Politik im September den Bebauungsplan nicht verabschiedet hatte. Damals kam es zu einem Patt mit jeweils neun Stimmen, und das gilt formal als Ablehnung. Zwar hatte der Investor, dem das Grundstück mittlerweile gehört, bereits einen Betreiber gefunden, aber eben unter der Prämisse, dass die Politik das Bauleitverfahren fortführt.

Senioren sollen nicht in fernen Heimen untergebracht werden

CDU, Bürgergemeinschaft und FDP haben den Antrag gemeinsam gestellt, sich wieder mit dem Streitthema zu befassen. Schriftlich teilen die Fraktionsvorsitzenden Arne Müssig, Sylvia Kießlich und Andy Büh mit: „Da wir während der Sitzungen der letzten Wochen wiederholt durch die Bevölkerung auf den großen Bedarf für seniorengerechtes Wohnen angesprochen wurden und nun Menschen, die ihren Lebensabend in Tangstedt verbringen möchten, in ,fernen‘ Heimen untergebracht werden, sehen wir die Notwendigkeit für einen schnellstmöglichen Beschluss.“

Der Vorsitzende des Seniorenbeirats, Jürgen Zweifel, hatte den Fraktionen einen Fragenkatalog zugeschickt, um die Positionen zum Altenheim und generell zum Seniorenwohnen im Ort zu erfahren. Bei den Antworten werden die Differenzen bei der Standortfrage erneut deutlich. Die Grünen sagen, dass die Gemeinde ein Areal anbieten oder der Landgesellschaft verkaufen sollte, die wiederum frei von Interessen privater Investoren handele. Das sei bei der „Lindenallee“ der Fall, einer Fläche, die allerdings an letzter Stelle einer mehrheitlich beschlossenen Prioritätenliste steht. Allgemein befürwortet die Fraktion aber eine gemischte Wohnanlage mit integrierter Pflegeeinrichtung, favorisiert dabei das Rathaus-Nebengelände.

Die SPD sagt, ein neues Pflegeheim sollte an der Dorfstraße oder im Bereich der Lindenallee entstehen – und dazu eine gemischte Wohnanlage auf der Kuhteichfläche. Auch die BGT sagt, dieses Grundstück müsse endlich bebaut werden „mit altersgerechten Wohnungen und für junge Familien“. Letzteres könnte sich auch die CDU vorstellen – zusätzlich zum Standort Dorfstraße. Und auch ein Mehrgenerationenprojekt im Bereich der Funkturmfläche sei denkbar.