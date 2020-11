Kreis Segeberg. Im Haus zum Steertpogg an der Ulzburger Straße in Norderstedt gab es den 13 Todesfall. Der Infektionsschutz des Kreisgesundheitsamtes meldete am Mittwoch, dass eine 81 Jahre alte Bewohnerin des Alten- und Pflegeheims an oder mit einer nachgewiesenen Covid-19-Infektion verstorben ist. Auch im Seniorenzentrum des Deutschen Roten Kreuzes „Krauser Baum“ in Kaltenkirchen gab es erneut ein Opfer der Pandemie. Ein 92 Jahre alter Mann starb und ist damit der bereits vierte Fall in der Einrichtung. Ein weiteres Todesopfer, ein 90-jähriger Mann, wurde von einer Klinik gemeldet.

Die Gesamtzahl der Verstorbenen an oder mit Covid-19 im Kreis Segeberg hat sich damit auf nun 26 erhöht. Kreisweit hat es seit Dienstagnachmittag 17 nachgewiesene Neuinfektionen gegeben. Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis liegt jetzt bei 1222. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 73,6.

Wieder als genesen gelten im Kreis 775 Menschen. Aktuell sind 421 Personen nachweislich mit Corona infiziert. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1845 Personen, wieder aus dieser entlassen sind 2845. In Kliniken werden 23 Personen versorgt, davon zwei auf der Intensivstation.