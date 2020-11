Norderstedt. Eine Haustür kracht aus den Angeln, Schreie einer Frau sind zu hören, Sekunden später liegen zwei Männer gefesselt auf dem Boden. Beamte einer Spezialeinheit der Polizei haben am Mittwoch in Norderstedt zwei Mitglieder der Rockerbande Red Devils festgenommen. Offenbar wollten die Männer in einer Wohnung an der Mittelstraße Geld eintreiben.

In der Nacht nach den Festnahmen stoppte die Polizei in Hamburg vier mutmaßliche Komplizen der Rocker, die in Norderstedt überwältigt wurden. Die Ermittler sind sicher, dass auch sie an der Erpressung beteiligt waren.

Mit den Festnahmen beendete die Polizei die Versuche der Rocker, Geld bei einem Mann einzutreiben. Ob er ebenfalls den Red Devils zuzuordnen ist, muss noch ermittelt werden. Bei der Erpressung ging es nach Angaben der Kieler Staatsanwaltschaft um einen vierstelligen Betrag. Der Hauptverdächtige sei polizeibekannt.

Die Ermittlungen begannen am Dienstag. „Durch Ermittlungen der Lübecker Behörden wurde am 4. November bekannt, dass diese Forderungen und Bedrohungen auf die Eltern des Geschädigten ausgeweitet wurden“, sagte Bieler.

Die Eltern leben in Norderstedt in der Wohnung, die von der Polizei gestürmt wurde. Mit einem Überfall auf Mutter und Vater wollten die Täter offenbar massiven Druck auf den vermeintlichen Schuldner ausüben und ihn einschüchtern.

Die Ermittlungen waren von der Lübecker Polizei ausgegangen. Dort betreibt der Rockerclub ein Vereinshaus. Die Staatsanwaltschaft Kiel ermittelt gegen die in Norderstedt Festgenommenen wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung. Die vier anderen Männer werden der Verabredung zu einem Verbrechen beschuldigt.

„Die Landespolizei duldet im Rahmen ihrer Null-Toleranz-Strategie keine Rechtsverstöße von Angehörigen von Rockergruppierungen“, sagte ein Polizeisprecher. „Ermittlungen und Festnahmen erfolgten im Rahmen der Schwerpunktsetzung zur Bekämpfung der Rockerkriminalität der Polizeidirektion Lübeck.“

Die Red Devils gelten als wichtigste Unterstützerorganisation der Hells Angels, denen weltweit Waffen, Drogen- und Menschenhandel vorgeworfen werden. Ein Ableger der Gruppe, ein sogenannter Charter, hat seinen Sitz in Norderstedt.

In der Lübeck Innenstadt waren im August rivalisierende Rocker mit Äxten, Macheten und anderen Waffen aufeinander losgegangen. Zwei Männer wurden durch Messerstiche verletzt. Eine Gruppe soll aus Mitgliedern der Hells Angels Lübeck bestanden haben. Die Polizei war mit 15 Streifenwagen-Besatzungen und zwei Diensthunden im Einsatz.