Norderstedt. Ob an der Parallelstraße, nebenan an der Straße Am Böhmerwald oder am Scharpenmoor – immer wieder gibt es Streit zwischen den Anliegern und der Stadt. Der Grund: Die Stadt baut die Straßen aus, und die Anwohner müssen zahlen. Aller Protest blieb bisher erfolglos, zuletzt mussten sich die Betroffenen am Scharpenmoor dem Ausbaubeschluss und der Zahlungsverpflichtung fügen.

Einige Kilometer weiter gibt es noch Hoffnung und Optimismus: Die Anlieger der Straße Am Böhmerwald sollen ebenfalls anteilig dafür zahlen, dass die kleine Straße erstmalig und endgültig hergestellt wird. 1,3 Millionen Euro an Baukosten sind aufgerufen. 90 Prozent davon will die Stadt Norderstedt auf die Anwohner und Grundstücksbesitzer umlegen. 45.000 Euro pro Anwohner und Grundstück stehen teilweise zur Debatte.

Die Anwohner Klaus Dürkop, Hinrich Ploog und Roland Goldbach haben den Widerstand organisiert und führen ihn an. Sie kämpfen mit juristischen und politischen Mitteln gegen die Entscheidung der Stadtverwaltung. Wer nun für den Ausbau der Straße Am Böhmerwald bezahlt, ist aus Sicht der Anwohner nicht entschieden. Die Anwohner hatten einen Fachjuristen eingeschaltet, der ihre Position teilt: Die Straße ist schon „erstmalig und endgültig hergestellt“, so dass sie nicht zahlen müssten. Die Betroffenen haben sich mit einem Hilferuf auch an den Petitionsausschuss des Landtages gewendet, da sie sich von der Stadt im Stich gelassen fühlen. Auf Nachfrage heißt es: Aus Sicht der Stadtverwaltung Norderstedt gibt es keinen neuen Sachstand.

Manche Straßen sind eigentlich gar keine Straßen

„Erstmalig und endgültig hergestellt“ – das ist magischer Begriff und Gretchenfrage zugleich. Hat eine Straße baurechtlich gesehen ihren Endzustand erreicht, gibt es also einen tragfähigen Aufbau bis zur Asphaltdecke, einen Gehweg, ausreichende Entwässerung und Beleuchtung? Dann sind alle weiteren Arbeiten an der Straße Reparaturen und Sanierung. Somit greift das Kommunalabgabengesetz. Und das wird in Norderstedt zugunsten der Bürger nicht mehr mehr angewandt – zumindest was die anteilige Kostenbeteiligung angeht. Die Folge: Die Anwohner zahlen nicht einen Euro, die Stadt begleicht die Kosten für Straßenarbeiten aus dem kommunalen Haushalt.

Sind die Kriterien aber nicht oder nur zum Teil erfüllt, muss die Straße endgültig hergestellt werden. In diesem Fall ist die Rechtsgrundlage das Baugesetzbuch. Auch wenn die Straße vielleicht schon Jahrzehnte besteht – sie hat baurechtlich den Status einer nicht ausgebauten Piste in einem Neubaugebiet. Und hier kommt das Thema Gerechtigkeit für alle Bürger ins Spiel: In Neubaugebieten beschwert sich kein Grundstücksbesitzer über Erschließungskosten. Wenn Grundstücksbesitzer jedoch das Glück hatten, dass eine Straße ehemals aus Gründen nicht „erstmalig und endgültig hergestellt “ wurde – ist es dann gerechtfertigt, sich zu beschweren, wenn die Erschließung und die Rechnung dafür Jahrzehnte später kommt?

Wie auch immer der Fall am Böhmerwald ausgeht und am Ende die zuständigen Behörden und Gremien die Lage rechtlich beurteilen – die Stadt Norderstedt sieht sich weiterhin an die geltende Rechtslage gebunden und muss auch in diesem Jahr weitere Anlieger zur Kasse bitten. Darauf können sich Norderstedter in einigen anderen Straßen der Stadt jetzt schon einstellen.

Die Verwaltung hat auf Anfrage der Freien Wähler und Demokraten im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr aufgelistet, welche Straßen in den nächsten Jahren ausgebaut werden sollen, wer dafür wahrscheinlich zur Kasse gebeten wird. Das sei allerdings eine sehr grobe Einschätzung, „beitragsrechtliche Bewertungen könnten erst dann vorgenommen, wenn eine Baumaßnahme konkret geplant wird“, heißt es in der Antwort der Fachabteilung. Pauschale Aussagen im Vorwege seien schwierig, jede Straße sei ein Einzelfall und müsse individuell geprüft werden. Zudem könnten auch nur Teilbereiche wie ein Gehweg, die Entwässerung oder Beleuchtung endgültig hergestellt werden müssen, was die Kosten reduziere.

Für 2021 ist laut Haushaltsplan der Ausbau folgender Straßen geplant:

Tannenallee,

Buckhörner Moor,

Goethestraße/Am Sood,

Hökertwiete,

Lupinenweg

Achternkamp

Für das Jahr 2022:

Tulpenstieg

Ahornallee

In der Tannenallee ist jedoch die Art der Veranlagung noch unklar. Die Arbeiten am Buckhörner Moor und an der Hökertwiete können sich noch ins Jahr 2022 hineinziehen. Nach jetzigem Erkenntnisstand handelt es sich in allen anderen Fällen um einen „erstmaligen und endgültigen Ausbau“. Rechtsgrundlage wäre also das Baugesetzbuch, was wiederum bedeutet: Die Anlieger müssten den Löwenanteil der Kosten tragen.

2023 wird das Ausbauprogramm für Ginsterring, Heidekranz, Wacholdergrund, Hogenfelde, Auengrund und Schleswiger Hagen greifen. 2024 soll dann der Erikastieg ausgebaut werden. Allerdings: Für Ginsterring, Heidekranz, Wacholdergrund und den Erikastieg fallen laut Verwaltung wahrscheinlich keine Anliegerbeiträge an. Die Anwohner am Auengrund und am Schleswiger Hagen müssen hingegen wahrscheinlich zahlen. Noch nicht geklärt ist die Situation an der Straße Hogenfelde.