Norderstedt. Die Serie an schlechten Nachrichten aus dem Haus Steertpogg an der Ulzburger Straße in Norderstedt reißt auch am Mittwoch nicht ab. Erneut hat ein Bewohner des Alten- und Pflegeheims in der Folge einer Covid-19-Infektion sein Leben verloren. Wie der Infektionsschutz des Kreisgesundheitsamtes mitteilte starb ein 86-jähriger Mann in der Norderstedter Einrichtung.

Es ist schon der siebte Tote in dem Heim. Die Gesamtzahl aller Verstorbenen in der Corona-Pandemie im Kreis Segeberg steigt damit auf 14.

Die gesamtzahl der Fälle ist jetzt erstmals vierstellig

Am Mittwoch hat der Kreis Segeberg auch eine traurige Wegmarke in der Pandemie erreicht: Der Zahl aller bis heute während der Corona-Pande nachgewiesenen Infektionen stieg über die 1000er-Marke. Kreisweit hatte es am Mittwoch 18 neue Fälle gegeben. Damit liegt die Gesamtzahl bei 1015 Menschen. Wieder als genesen gelten 721 davon, derzeit sind also 280 Personen nachweisbar mit Corona infiziert. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1139 Personen, wieder aus dieser entlassen sind 2825. In einer Klinik werden 22 Personen versorgt, davon eine auf der Intensivstation.

In Kaltenkirchen hat sich eine Bewohnerin im Seniorenzentrum Krauser Baum infiziert

Keine Neuigkeiten gab es am Mittwoch vom Haus im Park, dem Alten- und Pflegeheim der Stadt Norderstedt. Hier sind 16 Bewohnerinnen und Bewohner infiziert, dazu vier Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mit dem DRK-Seniorenzentrum Krauser Baum in Kaltenkirchen ist allerdings eine neue Einrichtung mit Covid-19-Ausbruch hinzugekommen. Dort sind eine Bewohnerin sowie eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirusgetestet worden. Die Einrichtung hat alle notwendigen Maßnahmen veranlasst. Bis Ende der Woche sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie alle Bewohnerinnen und Bewohner getestet werden. Der betroffene Bereich steht unter behördlicher Quarantäne.

Ein Schüler am Lise-Meitner-Gymnasium hat das Virus

An den Schulen im Kreis ist die Lage entspannt. Am Lise-Meitner-Gymnasium in Norderstedt ist ein Schüler mit Corona infiziert. Da die AHA-Regeln den Ermittlungen des Infektionsschutzes nach konsequent eingehalten worden sind, gibt es aber im schulischen Umfeld keine Kontaktpersonen der Kategorie I. Niemand muss in Quarantäne. „Darüber hinaus gibt es an verschiedenen Schulen Einzelfälle von infizierten Personen“, sagt Kreissprecherin Sabrina Müller. „Aber auch hier wurden die in den überwiegenden Fällen die AHA-Regeln eingehalten und die übrigen Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer können weiterhin am Unterricht teilnehmen.“ Die Infizierten selbst sowie deren enge Kontaktpersonen befinden sich in Absonderung. Nur vereinzelt musste bisher für Kohorten oder Klassenverbände Quarantäne angeordnet werden.