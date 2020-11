Das alte HSV-Internat ist Alasows neues Zuhause

Norderstedt. In seiner alten Unterkunft hatte Mohamed Alasow noch ein Poster vom FC Bayern München an der Wand hängen. Ein Bekannter hat es dem 39 Jahre alten Somalier geschenkt. Drei Jahre lang teilte er sich mit Fremden ein Zimmer in der Flüchtlingsunterkunft Fadens Tannen in Norderstedt. Seit August wohnt er nun im ehemaligen HSV-Internat an der Ulzburger Straße, wo einst Profifußballer wie Heung-Min Son oder Jonathan Tah hausten, als sie noch am Anfang ihrer Karriere standen. „Ich habe mich nicht getraut, das Foto von Bayern im Internat aufzuhängen“, sagt Mohamed Alasow und lacht. Nun sei er sowieso Fan vom HSV. „Weil ich so dankbar bin, hier zu sein.“

Nachdem die letzten Nachwuchstalente des Hamburger SV im Juni 2017 von Norderstedt in den neu gebauten Campus am Volksparkstadion umgezogen waren, stand das Internat auf der Paul-Hauenschild-Anlage leer. Die Stadt mietete die freien Räumlichkeiten an, um sie für die Unterbringung von Geflüchteten zu nutzen. Die Situation in Norderstedt ist nach wie vor angespannt. Um die 1200 Flüchtlinge befinden sich konstant in den nun 15 Unterkünften. „Ich kenne keine andere Kommune in Schleswig-Holstein, die so große Schwierigkeiten hat, die Menschen in Wohnungen unterzubringen“, sagt Norderstedts Sozialdezernentin Anette Reinders. Ihr Ziel ist es, dass die Geflüchteten auf lange Sicht in „normalen“ Wohnungen in deutschsprachiger Nachbarschaft leben und ihre Privatsphäre zurückgewinnen. „Fünf Jahre nach dem großen Flüchtlingsstrom sind in den Zimmern zum Teil immer noch Menschen, die nicht miteinander verwandt sind, gemeinsam untergebracht. Das geht nicht“, sagt Reinders.

HSV plant neues Sportzentrum

Im HSV-Internat leben 16 geflüchtete Männer in Einzelzimmern mit eigenem Bad. Nur die Küche teilen sie sich. Sie alle haben einen Arbeitsplatz oder befinden sich in einer Ausbildung und sprechen Deutsch. Das war Voraussetzung beim Auswahlverfahren. „Wir wollen, dass die Menschen selbstständig werden“, sagt Reinders. Deswegen gibt es auch keinen Betreuer in der Unterkunft vor Ort. Wenn die Bewohner Hilfe brauchen, können sie sich bei Einrichtungen wie „Interpunkt“, der Beratungsstelle für Migranten, melden. „Alles läuft ruhig und gut im Internat“, betont Reinders.

Das Mietverhältnis mit dem HSV ist zunächst auf zwölf Monate angelegt, wird aber aller Voraussicht nach verlängert. „Wir sind heilfroh, dass es diese Unterkunft gibt“, sagt Reinders. „Wir gehen davon aus, dass wir den Mietzeitraum verlängern.“ Die Stadt befindet sich derzeit mit dem HSV in Gesprächen.

Der Verein möchte langfristig an der Ulzburger Straße ein neues Sportzentrum bauen. Diese Idee präsentierte der Hamburger SV im Frühjahr. Für zehn Millionen Euro soll das 13 Hektar umfassende Areal grundlegend modernisiert werden. Dazu gehört der Abriss des Nachwuchsinternats, in dem die Flüchtlinge aktuell leben. Dafür soll ein zeitgemäßes Sportzentrum mit einer Dreifeldhalle, einer Sport-Kita, Bewegungsräumen für Gesundheits- und Kindersport, einem Fitnessbereich und möglicherweise einem Hostelbereich für Gäste entstehen. Einen genauen Zeitplan für das weitere Vorgehen ist noch nicht bekannt. Der HSV will sich im heutigen Ausschuss für Schule und Sport zur konkreteren Planung äußern.

2016 kam Mohamed Alasow nach Norderstedt

Mohamed Alasow hat sich jedenfalls gut eingelebt in seinem neuen – wenn auch zeitlich begrenzten – Zuhause. „Mir gefällt es hier richtig gut“, sagt er. Vom HSV hatte er zuvor noch nie etwas gehört. Nur von Bundesligist Bayern München. Die allermeisten Fußballer, die einst auf der ehrwürdigen Anlage trainierten, kennt Alasow nicht. Aber auf die Frage, ob ihm Uwe Seeler inzwischen ein Begriff sei, nickt er heftig: „Natürlich!“

2016 hat Alasow Somalia verlassen. Seit fast 30 Jahren herrscht ein erbitterter Bürgerkrieg in seinem Heimatland. Die islamistische Terrormiliz Al Shabaab sorgt für Angst und Schrecken in der Bevölkerung. Der Ostafrikaner entschied sich schweren Herzens, sein Land zu verlassen. Er kaufte sich ein Flugticket in die Türkei, gelangte von dort aus mit Zug und Bus nach Deutschland. Eine Weile lebte er in der Erstaufnahmeeinrichtung in Neumünster, ehe er Ende 2016 nach Norderstedt kam. Hier ist nun seine neue Heimat. Seit 2019 arbeitet er bei der Dantherm Group in der Oststraße, montiert Geräte zum Heizen, Kühlen, Lüften und Trocknen.

Wegen Corona ist es schwer, mit anderen Deutsch zu lernen

Wenn Mohamed Alasow von seinem neuen Leben in Deutschland berichtet, benutzt er häufig die Worte „super“ und „toll“, zeigt den Daumen nach oben. Vor allem aber strahlt er eine tiefe und ehrliche Dankbarkeit aus. Alasow wollte nach seiner Ankunft schnell Deutsch lernen, stand allerdings mit anderen Geflüchteten zunächst auf einer langen Warteliste für Sprachkurse. „Deutsch zu lernen, ist nicht einfach. Ich war häufig in der Bücherei und habe mir Grammatikbücher durchgelesen“, erzählt er. Mit den bestimmten und unbestimmten Artikeln habe er nach wie vor so seine Probleme. Auch Corona bereite ihm Schwierigkeiten, weil er dadurch seltener in Kontakt mit Deutschen käme, um die Sprache zu üben. „Ich bin sehr schüchtern“, sagt er, was man bei seiner offenen Art kaum glauben mag.

„Das Internat ist ein guter Zwischenschritt“

Alasow träumt davon, irgendwann in einer festen, eigenen Wohnung in der Stadt zu leben. „Das Internat ist ein guter Zwischenschritt“, sagt Norderstedts Integrationsbeauftragte Heide Kröger. „Aber ich würde mir wünschen, dass die Geflüchteten privaten Wohnraum anmieten können. Sie haben das Gefühl von Sicherheit und Ankommen verdient. Es sind so wundervolle Menschen nach Deutschland gekommen.“ Für die Integration der Geflüchteten sei eine deutsche Nachbarschaft, Freunde und eine gute Arbeitsstelle enorm wichtig, sagt Kröger.

Wie anpassungsfähig Mohamed Alasow ist, stellt er beim Treffen mit dem Abendblatt unter Beweis. Für ein Foto vor dem Internat zieht er schnell ein HSV-Trikot über und wirft sich einen Fan-Schal um den Hals. Die Utensilien hat er aus seinem Zimmer geholt. Als er bei einer Fußballmannschaft in Norderstedt mittrainieren durfte, habe er sie geschenkt bekommen, sagt Alasow. Das Bayern-Poster ist danach im Müll gelandet.