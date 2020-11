Zum diesjährigen Halloween in verschärfter Pandemiezeit hatte man nicht ernsthaft mit pausenlosen Türklingel-Attacken und gruseligen Kinderhorden auf der Pirsch nach Süßigkeiten gerechnet.

Trotzdem, man weiß ja nie, beschwor ich meine Frau im Vorfeld des Tages X. Am Ende tauchen doch noch ein paar coronaleugnende Monster auf, dann wäre es schon klug, ein wenig Schnabulierkram in der Hinterhand zu haben. Meine Argumentation überzeugte, ich durfte einen Küchenschrank mit Weingummi, Schokoriegeln und allem füllen, was gemäß des neu eingeführten „Nutri-Score“ umgehend ein knallrot blinkendes Warnsignal auslösen würde.

Danke, liebe Kinder. Denn ihr seid leuchtende Vorbilder der Pflichterfüllung, mit Euch gewinnen wir den Kampf gegen das Virus ganz bestimmt. Es war Halloween – und Ihr seid zuhause geblieben. Es hat kein einziges Mal an unserer Tür geklingelt. Ich wusste, auf die junge Generation ist Verlass. Meine Rechnung ging voll auf. Ich verrate Euch deshalb Teil Zwei meiner Kalkulation: meine Frau achtet sorgsam auf gesunde Ernährung und isst selbst kaum Süßigkeiten, aber Lebensmittel wegschmeißen – das kann sie nicht.

Ich verfüge nun also, sozusagen exklusiv, über mehrere Kilogramm zuckriger Nervennahrung. Ist ungesund, sicher, tut mir leid, Herr Doktor. Aber einer muss das ja wegmachen. Und, ganz ehrlich – bei dem, was jetzt im November lockdownbedingt an Verzicht auf uns zu kommt, ist die gezielte Ersatzbefriedigung durch den Verzehr antidiätischer Nahrung vielleicht gar keine schlechte Strategie.

Vier Wochen „Lockdown light“. Die „light“-Sperenzchen hätten sie sich gerne sparen können. Private Treffen kategorisch zu verbieten, das wäre hart, aber konsequent und klar geregelt. Jetzt sind bloß Treffen mit bis zu zehn Personen aus zwei Haushalten erlaubt.

Schon steht man vor unlösbaren Problemen. Die Einladung an die Meiers ist überfällig. Normalerweise hätte man noch die Müllers und die Krämers dazu gebeten, weil die Meiers alleine schwer zu ertragen sind. Die Müllers und die Krämers sind auch nur limitiert kommunikativ, doch alle zusammen, das neutralisiert und beflügelt sich gegenseitig. Alleine mit den Meiers, das heißt: nach einer halben Stunde wird es zäh. Alle schweigen sich an und überbrücken die peinliche Stille damit, sich Süßigkeiten reinzustopfen. Meine Süßigkeiten. Ade, listig ergatterte Nervennahrung für kommende Krisenwochen. Das geht nicht. Das ist überhaupt keine Option.

Sich im Vorfeld der Einladung darauf hinauszureden, dass daheim die Heizung ausgefallen wäre und der Monteur erst nächsten Monat käme, ist allerdings auch keine Lösung. Die Meiers würden alternativ zu sich einladen. Auch dort schwiege man sich nach einer halben Stunde an, weil man auch in ihrem Haushalt alleine mit ihnen wäre. Und bei denen gibt’s nie Süßigkeiten, sondern bloß pappige Salzstangen aus einer seit Wochen geöffneten Packung. Man ist grausam hilflos im „Lockdown light“.

Ich glaub‘, ich hol‘ mir mal schnell einen Schokoriegel.