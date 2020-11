Wo Dareios gegen Militiades verlor

Norderstedt. Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Wir veröffentlichen täglich unsere Rätsel-Kolumne – gesucht wird der Name einer bekannten Persönlichkeit. Los geht’s!

An einem Sommertag des Jahres 490 v. Chr. sichteten die Wachen vor dem Athener Stadttor einen Mann, der sich trotz der Sonnenglut im Laufschritt näherte. Als er auf Hörweite herangekommen war und die Torhüter ihn anriefen, keuchte der Läufer flehend: „Lasst... mich... durch!“ Die irritierten Wachen gehorchten prompt, der röchelnde Raser rannte durch das Tor bis zur Agora, dem zentralen Marktplatz. Mit letzter Kraft schwenkte er dort einen Lorbeerzweig, meldete dem herbeieilenden Volk seine Nachricht, brach zusammen und verstarb.

Die ursprünglich für die tödliche Höchstleistung verantwortlichen Ereignisse lagen zu dieser Stunde bereits ein Jahrzehnt zurück. Damals hatten die Bewohner der griechischen Städte an der kleinasiatischen Küste einen Aufstand gegen die Perserherrschaft angezettelt. Athen unterstützte den Konflikt am fernen Ufer und schickte den verbündeten Städten 50 Schiffe – bei weitem nicht genug, um verhindern zu können, dass die Perser binnen kurzer Zeit den Aufstand niederschlugen. Perserkönig Dareios I. entschied sich danach zu einem Griechenland-Feldzug. Als Dareios nach langer Planung 492 v. Chr. seine Truppen in Marsch setzte, vernichtete ein Orkan fast die gesamte persische Flotte. Zwei Jahre später schien es für ihn besser zu laufen: In einer Bucht nordöstlich Athens landeten die Perser und trafen auf ein zahlenmäßig nur schwaches Heer unter dem Feldherrn Miltiades – die gefürchteten Kämpfer aus Sparta hatten sich verspätet. Doch schnell zeigte sich, dass die griechischen Hopliten, eine mit Angriffs- und Abwehrwaffen gleichermaßen gut gerüstete Fußtruppe, weit überlegen waren. Die geschlagenen Perser zogen sich auf ihre Schiffe zurück. Ihren Plan durchschauten die siegreichen Griechen schnell: Dareios wollte versuchen, das von der Verteidigungsarmee entblößte Athen von See her zu erobern. Nur ein Eilbote konnte durch rasche Meldung die Stadt noch retten. So lief der junge Freiwillige, 42 Kilometer unter sengender Sonne seinem tragischen Ende entgegen.

Wie hieß der Ort, an dem Miltiades siegte?

Die Antwort steht am Donnerstag im Abendblatt.