Norderstedt. Dem städtischen Gebrauchtwarenkaufhaus Hempels in Norderstedt ergeht es in der Pandemie nicht anders wie den Händlern in der Privatwirtschaft – der Umsatz bricht ein. Hatte man bei Hempels im Jahr 2019 noch über eine Million Euro mit dem Verkauf von gut erhaltenem Gebrauchten umgesetzt, so rechnet Betriebsleiter André Klinger im Corona-Jahr 2020 nur noch mit etwa 600.000 Euro in den Kassen – satte 400.000 Euro weniger.

Die Umsatzprognose geht aus einer Mitteilung hervor, die Klinger im Umweltausschuss vorlegte. Klinger führte darin aus, dass Hempels weiterhin nur mit eingeschränkten Öffnungszeiten betrieben werden könne. „Die im Augenblick zur Verfügung stehende Verkaufszeit wird nahezu maximal von den Kunden genutzt. Es gibt fast durchgängig lange Schlangen an der Kasse und wartende Kunden vor dem Verkaufseingang“, teilt er mit. Über die zur Verfügung stehenden Einkaufskörbe wird die Anzahl der Kunden im Haus gesteuert.

Eingeschränkte Öffnungszeiten wegen Corona

Im September konnten nicht die Vergleichsumsätze des Vorjahres erreicht werden, mit über 64.000 Euro Umsatz sei er jedoch der stärkste Umsatzmonat seit März gewesen, so Klinger. „Das Hempels-Hygienekonzept hat sich bisher bewährt. Die Kunden fühlen sich scheinbar wohl und sicher.“ Aufgrund der ansteigenden Infektionszahlen und der zu beobachtenden Sorglosigkeit einiger Kunden, gestalte sich eine Lockerung der Einschränkungen momentan als sehr schwierig, teilt Klinger mit.

„Als städtische Einrichtung wollen wir weiterhin als Vorbild für die Umsetzung der Corona-Maßnahmen dienen und dazu beitragen, dass die Infektionszahlen in Norderstedt auf sehr niedrigem Niveau bleiben.“ Die Anzahl der Privatanlieferungen bei Hempels sei trotz derzeit eingeschränkter Öffnungszeiten der Warenannahme erfreulich hoch. Klinger: „Ein Indiz für die anhaltend große Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, nachhaltiges Handeln unterstützend voranzutreiben.“