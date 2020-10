Kaltenkirchen. Die KZ-Gedenkstätte Springhirsch in Kaltenkirchen hat jetzt bald genügend Platz, um die Geschichte des ehemaligen Zwangsarbeiter- und Straflagers, in dem Hunderte Häftlinge elendig ums Leben kamen, aufarbeiten und ausstellen zu können. Der Trägerverein konnte jetzt Richtfest für einen Anbau feiern, der erst eine Woche zuvor errichtet worden ist, wie Hans-Jürgen Kütbach als Vorsitzender des Trägervereins stolz sagte. Die Planung für den Anbau reicht indes bereits fünf Jahre zurück.

Viele Hürden wurden für den Neubau genommen

Doch auch wenn das neue Gebäude nur etwa 80 Quadratmeter groß ist, mussten allerlei Hürden überwunden werden, um das Projekt zu realisieren, betont Kütbach. Mit einem Landeszuschuss von 165.000 Euro sei die Finanzierung für den 210.000 Euro teuren Bau schließlich gesichert worden. Der Rest solle durch Spenden aufgebracht werden, erklärte der ehemalige Bad Bramstedter Bürgermeister. Zudem musste der Kampfmittelräumdienst eingeschaltet werden, um den Untergrund des Baufeldes zu untersuchen, da sich neben der Außenstelle des KZ Neuengamme früher auch ein Militärflugplatz der Nazis befand. Und wegen der Corona-Krise konnte die Baugenehmigung aus dem Frühjahr 2020 erst jetzt umgesetzt werden.

Zwangsarbeiter kamen in dem Nazi-Lager elendig ums Leben

Für die Planung des schlichten Anbaus waren der Architekt Jens-Olaf Nuckel und seine Tochter Inga verantwortlich. Für Nuckel, der von Anfang an dem 1999 gegründeten Trägerverein der Gedenkstätte angehört und seit zehn Jahren im Vorstand ist, war diese Arbeit „eine sehr große Herzensangelegenheit“, wie er sagt. „Wir wollten hier nicht noch einen Container für die Besucher aufstellen.“

Der Anbau hat eine ganz ähnliche Struktur und Größe wie das erste Besuchergebäude. Ein Glasfoyer als Eingangshalle, das erst 2016 angebaut wurde, trennt die beiden Ausstellungsräume. Nun könne die dunkle Geschichte dieses Lagers thematisch getrennt dargestellt und vor allem auch den Schulklassen besser dargestellt werden, sagte Kütbach. Im Altbau werde wie bisher die Kriegsgeschichte mit den 500 KZ-Gefangenen beschrieben. Im Neubau solle die schwierige Aufarbeitung dieser Geschichte in den Nachkriegsjahrzehnten erzählt werden.

Der Historiker Gerhard Hoch wird für seine Arbeit gewürdigt

Dabei solle vor allem auch der Historiker Gerhard Hoch und seine Arbeit gewürdigt werden, kündigt Kütbach an. In jahrzehntelanger Forschung war es ihm gelungen, das KZ-Außenlager und Todeslager für russische Kriegsgefangene in Springhirsch zu entdecken und die Geschichte nachzuverfolgen. Hochs „Beharrlichkeit und seinem unbeirrbaren Festhalten an dem, was er für richtig erkannte, ist es zu verdanken, dass die Geschichte der Schrecken des Nationalsozialismus in unserer Region kein Tabu-Thema mehr ist“, heißt es dazu auf der Homepage des Trägervereins. Der Gründer und geistige Vater der Gedenkstätte und Ehrenvorsitzende des Trägervereins, der praktisch nebenan in Alveslohe lebte, ist vor fünf Jahren im Alter von 92 Jahren gestorben.

Ex-Ministerpräsident Carstensen sorgte einst für die Sicherung des Grundstücks

Prominenter Gast beim Richtfest war der ehemalige Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, Peter Harry Carstensen. Dem heutigen Landesbeauftragten für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus war es ein besonderes Anliegen, zu diesem Festakt nach Kaltenkirchen-Springhirsch zu kommen. Schließlich habe er während seiner Amtszeit als Regierungschef (2005 bis 2012) den Geschäftsführer des Hamburger Flughafens, Michael Eggenschwiler, davon überzeugt, das dem Flughafen gehörende Gedenkstätte-Gelände langfristig an den Trägerverein zu verpachten, sagte er im Abendblatt-Gespräch.

5000 Besucher, vor allem aus den Schulen der Region, zählt die Gedenkstätte, die direkt an der B 4 zwischen Kaltenkirchen und Alveslohe liegt, jedes Jahr. Sie ist dienstags bis sonnabends von 10 bis 16 Uhr geöffnet.