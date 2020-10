Henstedt-Ulzburg. Joachim Süme aus Henstedt-Ulzburg ist Preisträger des Bruno-Timm-Preises 2020. Die Anerkennung für besonderes soziales Engagement wird jedes Jahr im Herbst von der Christlich-Demokratischen-Arbeitnehmerschaft (CDA) Segeberg während eines Festaktes vergeben. Die Laudatio hält Hans-Joachim Grote, Innenminister a.D. und langjähriger Oberbürgermeister von Norderstedt.

„Joachim Süme ist ein überzeugter Europäer. Neben vielen anderen Aufgaben hat er sich den Partnerschaften nach Frankreich, Polen und England gewidmet. Dank seines persönlichen Engagements ist die Verbindung zu Maurepas ausgebaut und die Partnerschaft zu Waterlooville entwickelt worden“, begründet der CDA-Kreisvorsitzende Thorsten Borchers die Preisvergabe. Als Bürgervorsteher von Henstedt-Ulzburg habe sich Joachim Süme einen hervorragenden Ruf bei den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde erworben. Wichtige Projekte seien unter anderem die Finanzierung des Baus des Bürgerparks und die Errichtung des Kreisverkehrs an der Dorfstraße in Henstedt gewesen.

„Der CDA-Kreisvorstand kommt mit der öffentlichen Ehrung einem Vorschlag des langjährigen Bürgermeisters von Henstedt-Ulzburg und ehemaligem Landtagsabgeordneten Volker Dornquast nach“, sagt Borchers.

Die Preisverleihung soll am Freitag, 6. November, von 18.30 Uhr an im Restaurant Scheelke an der Kisdorfer Straße 11 in Henstedt-Ulzburg erfolgen. Die Veranstaltung ist öffentlich. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird um eine Anmeldung per E-Mail an die Adresse kontakt@CDU-Henstedt-Ulzburg.de beziehungsweise telefonisch unter 04193/4630 gebeten.