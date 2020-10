Kreis Segeberg. Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie doch einmal, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen.





Still ruhte der See, als der Fährmann Duncan McDonald tauchend das Wrack eines gesunkenen Bootes inspizierte. Plötzlich empfingen seine Helfer das verabredete Notsignal per Reißleine. Sie zogen McDonald aus dem Wasser. Angstschlotternd berichtete der Fährmann von einem Ungeheuer, dessen furchterregendes Auge ihn angestarrt hätte – „klein, grau und böse“ habe der Monsterblick auf ihm geruht. Seit diesem traumatischen Erlebnis im Sommer des Jahres 1880 ging McDonald nie wieder in den See. Dafür hatten seitdem andere Menschen ihre Begegnung der dritten Art mit dem flatterhaften Fabeltier. Unter den Augenzeugen befanden sich neben Hysterikern und Hochstaplern durchaus seriöse Leute wie der Chemie-Nobelpreisträger Richard Synge.

1933 häuften sich die Meldungen über das unheimliche Geschöpf. Im Dezember nahm ein Großwildjäger in Begleitung eines Fotografen die Hatz auf. Tatsächlich entdeckte das Team am Seeufer ungeheuerliche Fußspuren. Das mit Hochspannung erwartete Experten-Gutachten ergab Peinliches: Die Stapfen stammten von einem präparierten Nilpferdfuß. Das Amputat diente normalerweise als Schirmständer und gehörte einem Einheimischen mit zwei schelmischen Söhnen. Prompt erhob die österreichische Regierung offiziell Beschwerde, das Ganze sei ein schottisches Komplott mit dem einzigen Ziel, Touristen aus den Alpen ins heimische Hochland zu locken.

Trotz – oder gerade wegen – der ungeklärten Beweislage ließen sich die Monsterjäger nie entmutigen. Auf der Suche nach dem sublimen Subjekt arbeitete man mit modernsten Mitteln und psychologischen Tricks. Man stellte dem Ungetüm mit Sonar, Unterwasserkameras und Miniatur-U-Booten nach, installierte Abhöranlagen und ließ Hubschrauber über dem Wasser aufsteigen. Biologen legten mit Lachs-Öl und übelriechenden Substanzen getränkte Ködersteine aus, in der Hoffnung, damit den Sexualtrieb des Geschöpfes anzuregen und es so zur Aktion anzustacheln. Musikliebhaber schworen auf den Kulturköder: Sie beschallten den schwarzen Abgrund per Unterwasserlautsprecher mit Beethovens 6. Symphonie. Alles vergebens. In 200 Meter Tiefe lauert das Geheimnis, darüber ruht noch immer still der See.





