Norderstedt . Der letzte wenig ansehnliche Bereich am Standort Herold-Center gewinnt an Attraktivität. Das Möbelhaus Kabs und die beiden Reihenhaus-Blöcke dahinter sollen einem schmucken Neubau weichen, wobei Kabs in diesem Fall als Investor auftritt – dem Unternehmen gehören sowohl die Gebäude wie auch das Grundstück. Geplant ist ein siebenstöckiger Neubau mit kleinteiligen Läden im Erdgeschoss und darüber 198 Wohnungen, die sich auf sechs Geschosse rund um einen Innenhof verteilen.

Das Projekt hat nun im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr eine weitere Hürde genommen: Mit großer Mehrheit haben die Politiker den Bauleitplan und dessen öffentliche Auslegung beschlossen. Damit kann Kabs den Schlusspunkt hinter die Entwicklung des wichtigsten Norderstedter Einkaufsquartiers an der Berliner Allee setzen. 30 Prozent des Wohnraums sollen öffentlich geförderte Wohnungen werden. 2100 Quadratmeter sind für den Einzelhandel vorgesehen. Laut Entwurf werden auf zwei Etagen unter der Erde 168 Autos Platz finden, 40 Parkplätze sollen den Kunden zur Verfügung stehen. Auf Antrag der Linken werden dreimal so viele Bäume neu gepflanzt wie dem Bauvorhaben zum Opfer fallen.