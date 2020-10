Norderstedt . Eine Schülerin der Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule in Norderstedt ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Laut Infektionsschutz des Kreises habe sie glaubhaft versichert, im Kontakt mit ihren Mitschülern laufend Maske getragen zu haben, wenn der Abstand nicht ausreichend eingehalten werden konnte. Ihre Mitschüler in der Klasse werden daher den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes folgend der Kategorie II zugeordnet und gelten nicht als enge Kontakte (Kategorie I). Das bedeutet, dass nur jene Kinder in Quarantäne müssen, die zum jetzigen Zeitpunkt Symptome zeigen. In diesen Fällen wird dann ein Abstrich genommen. Ist dieser negativ, ist die Quarantäne aufgehoben. Wer symptomfrei ist, muss nicht in Quarantäne, wird aber aufgefordert, sich in den kommenden Tagen auf Covid-19 typische Symptome zu beobachten und diese bei Auftreten dem Infektionsschutz unmittelbar mitzuteilen. Aktuell ermittelt der Infektionsschutz hier noch. Ebenfalls ob gegebenenfalls Lehrkräfte als Kontaktpersonen der Kategorie I abgesondert werden müssen.

Zum ersten Mal seit Monaten zweistellige Zahl der Neuinfektionen

Kreisweit scheint sich das Infektionsgeschehen nun auch im Kreis Segeberg zu verstärken. Nachdem es in den vergangenen Wochen durchgängig pro Tag nur zwischen zwei oder vier Neuinfektionen gegeben hatte, verzeichnete das Gesundheitsamt bis Freitag nun elf neue Fälle. Neben der Schülerin in Norderstedt zwei Fälle mit unbekannter Infektionsquelle, zwei Reiserückkehrer aus Tschechien und Tunesien, zwei berufliche Kontakte und vier private oder familiäre Kontakte. Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis steigt damit auf 480. Wieder genesen davon sind 445 Menschen. Aktuell sind somit 28 Personen mit Corona infiziert. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 274 Personen, wieder aus dieser entlassen sind 1941.