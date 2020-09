Corona: Tests im Altenheim und neuer Fall an Schule

Bad Bramstedt. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes haben am Freitag in der Seniorenresidenz Köhlerhof in Bad Bramstedt 210 Bewohner und 140 Beschäftigte auf das Coronavirus getestet. „Die gehen von Zimmer zu Zimmer“, sagt die Leiterin des Köhlerhofs, Silke Gieraths. Die Mitarbeiter seien an ihren Arbeitsplätzen getestet worden. Bis Ergebnisse vorliegen, dürfen die Menschen ihren Wohnbereich nicht verlassen. Die Tests waren erforderlich, weil bei einer Bewohnerin während eines Krankenhausaufenthalts das Virus festgestellt wurde. „Es sind alle sehr gelassen“, sagt Silke Gieraths. „Die Stimmung ist gut.“

Wann die Testergebnisse vorliegen, weiß sie nicht. „Ich hoffe, das geht schnell“, sagt sie. Ihr Ziel ist es, in der Seniorenresidenz möglichst schnell wieder zum Alltag zurückzukehren. Gieraths widersprach Berichten, nach denen die Bewohner und Angestellten des Altenheims unter Quarantäne gestellt worden seien. Bürgermeisterin Verena Jeske informierte sich über die Situation und sprach der zuständigen Kreisverwaltung großes Lob aus. „Dort wird sehr schnell und professionell gearbeitet, die haben alles im Griff“, sagte Jeske.

Das Kreisgesundheitsamt meldet am Freitag drei Neuinfektionen, allesamt Kontaktpersonen zu anderen positiven Fällen. Darunter sei ein weiterer Schüler der Gemeinschaftsschule Am Burgfeld in Bad Segeberg. Auch die Schüler der betroffenen Klassen wurden unter Quarantäne gestellt. Weitere Kontaktpersonen werden noch ermittelt. Abstrichuntersuchungen sind veranlasst. Die Gesamtzahl aller nachgewiesenen Infizierten im Kreis steigt auf 446. Wieder genesen davon sind 417 Menschen. Aktuell sind 22 Personen mit Corona infiziert.